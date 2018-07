La Fiscalia estudia reobrir el cas d’Abidal

La investigació sobre el trasplantament de fetge d’Éric Abidal podria reobrir-se els properes dies. Malgrat que el jutjat número 28 de Barcelona va arxivar el cas ja que no va trobar indicis de delicte, la Fiscalia de Barcelona està estudiant demanar a la jutge que torni a posar en marxa la investigació. D’aquesta manera, vol que es reiteri la comissió rogatòria a França perquè s’interrogui el cosí de l’exjugador, que va fer de donant, segons va avançar la cadena Ser.

La jutge que va rebre les converses de Sandro Rosell en el marc de la investigació sobre el blanqueig de diners -per la qual porta més d'un any en presó preventiva-, va demanar tota una sèrie de documentació a l'Hospital Clínic i al tribunal de Lió. Després d'analitzar la informació que li van traslladar des del centre mèdic i des de França, la jutge va decidir arxivar el cas. Fonts de la fiscalia expliquen que el ministeri públic no es va pronunciar sobre la qüestió, sinó que va acceptar l'arxiu tenint en compte que pels terminis que estableix la llei una investigació no pot estar més de mig any oberta a menys que es declari complexa.

Dimarts, en una primera investigació feta per l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i el propi Hospital Clínic -el centre que va fer la intervenció- van determinar que tot s’havia fet seguint el procediment habitual i correcte. El trasplantament tenia un informe positiu del centre sanitari i va ser avalat per un jutge. Ara bé, en revisar més detalladament la documentació, s’ha observat que als jutjats tan sols es va anotar el número de passaport del donant, però no es va adjuntar una còpia del document identificatiu, segons explica l’agència Efe. La fiscalia, doncs, té dubtes que el donant, Gérard, fos realment el cosí d’Éric Abidal, com es va assegurar en un principi. Per això té interès que se li prengui declaració per poder esclarir els fets.

Tot i que els dubtes sobre el cas s’havien esvaït quan es va arxivar la investigació, la filtració de les escoltes telefòniques a Sandro Rosell -fetes en el marc de la investigació sobre el blanqueig de diners per la qual està en presó preventiva des de fa més d’un any- han tornat a posar el focus sobre el trasplantament. A Rosell se’l sentia parlar amb un tal Juanjo que comentava amb l’expresident blaugrana que li “van comprar un fetge il·legal” a Abidal quan aquest va recaure del càncer perquè li fos trasplantat l’abril del 2012.

Si finalment la Fiscalia fa el pas, seria la segona vegada que s’investiga aquest fet, que va obrir diligències l’any passat però que va arxivar l’abril d’aquest 2018. El cas va ser transmès a la justícia francesa, però aquesta va retornar la documentació ja que no s’adeia al codi penal del país gal. Sense proves, el TSJC va decidir aleshores tancar la investigació.

Éric Abidal es defensa

Mentrestant, tant el Barça com el mateix Abidal -qui des de fa unes setmanes és el secretari tècnic del club- han desmentit la informació i han assegurat que tot el procediment es va fer seguint la legalitat. El futbolista publicava ahir a les xarxes socials una fotografia on se’l veia a l’hospital amb el seu cosí, just després de la intervenció. Abidal, en un comunicat, demanava “respecte” i defensava “l’honorabilitat” de Gérard, i acusava els mitjans de: “posar en dubte la legalitat d’una intervenció que em va salvar la vida. Ja n’hi ha prou!”.