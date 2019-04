Gerard Deulofeu classifica el Watford per a la final de la FA Cup

El Watford serà el rival del Manchester City a la final de la FA Cup. El conjunt de Gerard Deulofeu s'ha classificat després de remuntar un 0-2 en contra amb els Wolverhampton Wanderers a la semifinal disputada a l'estadi de Wembley. El davanter català ha anotat dos gols, un d'ells al a pròrroga, per capgirar el marcador i dur el seu equip a la final.

Els Wolves s'havien avançat i tenien la final a tocar gràcies als gols de Matt Doherty (36') i Raúl Jiménez (63'), però el Watford ha pogut igualar el marcador en els últims deu minuts de partit. Gerard Deulofeu, amb un gran gol (79') ha ajustat e lmarcador i Troy Deeney, de penal, ha dut la semifinal a la pròrroga gràcies a un llançament de penal al temps de descompte (90'+4').

Al temps suplementari, Gerard Deulofeu ha tornat a ser decisiu per anotar el gol de la victòria (104') que classifica el Watford per a la seva segona final de la FA Cup. L'altra la van perdre el 1984 contra l'Everton per 2 a 0.

Deulofeu es jugarà el títol contra el Manchester City de Pep Guardiola, que va classificar-se dissabte després de derrotar a la semifinal el Brighton.