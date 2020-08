La Masia per salvar la temporada

El passat 22 de març, Riqui Puig va marxar amb cara de pocs amics de la gespa de l’estadi Johan Cruyff. El Barça B no havia passat de l’empat sense gols contra l’Hèrcules en un partit de la Segona B, just la mateixa setmana en què Ansu Fati havia jugat tot just tres minuts a l’estadi de San Paolo, a Nàpols. Els dos joves llavors només tenien problemes futbolístics, just en unes dates en què als aeroports començava a haver-hi controls de temperatura i la pandèmia del covid-19 semblava aïllada al nord d’Itàlia. Però poc després el món es va aturar. I un cop per fi es pot jugar el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions contra els italians, la meitat dels jugadors que van empatar contra l’Hèrcules fa mig any han estat convocats per Quique Setién. Homes com Araujo, Monchu, Mingueza, Konrad, Reis i Jandro, a més de Riqui Puig i Ansu Fati. El Barça, el club amb la plantilla amb un preu de mercat més alt del món, es juga el futur amb tot just 13 futbolistes amb fitxa del primer equip.

El partit contra el Nàpols (21 h / Movistar Champions) s’ha convertit en un judici per a un Barça que en cas de caure es quedaria per primer cop sense guanyar un títol des de l’any 2008. Perdre la Supercopa va desencadenar el comiat de Valverde, rellevat per un Setién que en pocs dies ja va ser eliminat de la Copa. I després de la pandèmia, va quedar-se sense revalidar la Lliga que Valverde sí que havia fet seva. Setién arribava per millorar el rendiment pensant precisament en aquesta Lliga de Campions, que s’ha convertit els últims anys en un malson per a un barcelonisme que porta cinc temporades esperant tornar a veure Lionel Messi amb el trofeu a les mans. Si caure davant la Juve va fer mal el 2017, fer-ho a Roma el 2018 va ser pitjor. I Anfield, un any més tard, va convertir-se en l’escenari d’un dels grans naufragis de la història recent d’un Barça que necessita arribar a la fase final de Lisboa per salvar el projecte. I de pas, evitar que Setién faci les maletes. “Que continués la temporada vinent seria una bona noticia, voldria dir que les coses han anat bé”, va dir a la prèvia Sergio Busquets, que va parlar tot i ser un dels dos jugadors que serà baixa per sanció, juntament amb Arturo Vidal.

Sense la Lliga, la Copa i la Supercopa, el Barça s’aferra a la Champions, pensant que amb el nou format, a partit únic a partir dels quarts de final, el club és a tot just quatre partits de guanyar el trofeu. Però per fer-ho, Setién s’ha quedat amb només 13 futbolistes del primer equip. Si Busquets i Vidal són baixa per sanció, Umtiti i Dembélé segueixen lesionats i Arthur Melo es nega a seguir jugant perquè ja vol marxar a la Juve. El resultat és una plantilla cara però curta, i cal pensar en els joves de la Masia per apuntalar el projecte. “Hauria sigut millor tenir tots els jugadors, però tenim joves del filial que ens poden ajudar. No podem canviar la situació, no tenim tots els futbolistes del primer equip, cal adaptar-se”, va dir un Setién que, malgrat tot, podria sortir amb un 4-4-2 sense Ansu Fati ni Riqui Puig, dos joves que porten temps reclamant ser titulars en partits com aquest. “Riqui Puig i Ansu Fati estan preparats per ser titulars a la Champions; quan han jugat ho han fet prou bé”, va explicar un Setién que els va fer jugar de titulars en la primera part d’un partit d’entrenament, tot i que a la segona part ja els va deixar a la banqueta i va prioritzar un Griezmann que va rebre l’alta mèdica just abans del partit. “Estic satisfet amb el nivell dels jugadors del filial. Són jugadors molt atrevits i segur que ho faran bé en cas de necessitat en un partit diferent”, explicava un Setién que haurà de decidir si opta per fer jugar els seus homes més experimentats en aquest 4-4-2 -Sergi Roberto jugaria al mig del camp- o si dona galons als joves de La Masia.

Just quan el club negocia per recuperar un altre talent de La Masia com Eric García, Riqui Puig confia en finalment debutar a la Champions, en uns dies en què el Barça haurà de valorar si amplia el contracte del vallesà, que finalitza el 2021, fins al 2023, i apujant de pas una clàusula de rescissió que ara està fixada en 100 milions. “Està preparat, ja porta temps amb nosaltres demostrant el seu nivell”, deia Busquets sobre el jove de Matadepera. També Ansu sap que li han d’actualitzar el contracte després d’haver debutat ja en una Champions on va convertir-se en el golejador més jove del torneig quan va marcar al camp de l’Inter. Però Ansu ja ha vist com en altres partits important acabava a la banqueta tot i tenir una mitjana de gols per minut superior a Griezmann.

Setién no pateix pel seu càrrec

Setién sap que el partit és una final. “No he pensat en cap moment que aquest pugui ser el meu últim partit al Barça -va dir tot defensant la feina feta fins ara-. Les sensacions després de l’últim partit de Lliga ja van ser bones, i ara ens calia un descans. El Barça no ha perdut la seva identitat, ni el seu ADN, ni la seva filosofia. Una altra cosa són els matisos que hi aportem cada entrenador, sempre en convivència amb l’essència del club. Seguim treballant per millorar cada dia”, va dir. I va admetre que no havia parlat més amb Arthur: “La seva situació va més enllà de la meva posició”.

El Nàpols, amb Lorenzo Insigne inclòs a la llista però amb poques opcions de ser titular després de lesionar-se fa cinc dies, encara el partit com la millor oportunitat de la història per guanyar al Camp Nou. Després de l’empat de l’anada (1-1), l’equip de Gattuso necessita marcar. Però hi arriba amb el cap alt, després d’haver fet el que de moment el Barça no ha aconseguit: guanyar un títol, en aquest cas, la Copa. La Champions dictarà sentència per a un Barça en què els joves semblen a punt per fer de salvadors. Com ja ha passat altres cops en el passat.