Nadal arriba als vuitens de Wimbledon i seguirà com a número 1 mundial

Rafael Nadal ia derrotat el jove australià Alex de Miñaur en tres sets (6-1, 6-2 i 6-4) i s'ha classificat pels vuitens de final de Wimbledon, triomf que permet al jugador de Manacor defensar el el número 2 del món al final del torneig, encara que perdi el proper partit.

En el primer duel entre Nadal i l'australià amb arrels espanyoles De Miñaur, el número 1 mundial no ha donat opcions a un rival agressiu, però que ha comès moltes errades no forçades. El primer set ha estat un passeig per a Nadal (6-1), qui tampoc ha donat opcions, especialment amb seu servei, al seu rival en el segon. En el darrer De Miñaur ha aconseguit centrar-se una mica, però Nadal, amb un sol break, n'ha fet prou per arribar als vuitens.

El rival de Nadla serà el guanyador del duel entre el txec Jiri Vesely i l'italià Fabio Fognini. En cas d'arribar als quarts de final, el rival seria l'argentí del Potro o el francés Giles Simon.