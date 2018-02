PSG-Barça, als vuitens de final de la UEFA Youth League

Aquest divendres al matí s'ha celebrat els sorteig dels encreuaments de la fase final de la UEFA Youth League, la coneguda com a Champions juvenil. Totes les eliminatòries es disputaran a partit únic i al camp de l'equip més ben classificat durant la fase de grups. Als vuitens de final, el Barça ha quedat emparellat amb el París Saint-Germain, un duel molt interessant tenint en compte tot el que va passar entre els dos clubs a l'estiu. El Barça s'haurà de desplaçar a París per disputar l'eliminatòria. Per la seva banda, el Reial Madrid visitarà el Bayern de Munic.

La resta d'aparellaments de vuitens de final són:

Manchester City - Inter de Milà

Atlètic de Madrid - Basilea

Porto - Salzburg

Liverpool - Manchester United

Tottenham Hotspur - Mònaco

Chelsea - Feyenoord

També s'han sortejat els encreuaments de quarts de final. En cas de classificar-se, el Barça jugaria contra el guanyador de l'eliminatòria entre l'Atlètic de Madrid i el Basilea. De la mateixa manera, el guanyador del duel entre el Reial Madrid i el Bayern de Munic es creuarà amb el vencedor del Chelsea - Feyenoord.

Encreuaments de quarts de final de la UEFA Youth League / @UEFAYouthLeague

Finalment, també s'han establert les dues semifinals. En cas d'accedir-hi el Barça es trobaria amb el Liverpool, el Manchester United, el Manchester City o l'Inter de Milà. Per tant, no es podria produir un clàssic entre Barça i Madrid fins a una hipotètica final.