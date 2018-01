El Sant Andreu fa una col·lecta per repatriar el cos de la mare d'un jugador aleví cap a Guinea Equatorial

La UE Sant Andreu ha fet una crida solidària per demanar 7.000 euros per tal d'ajudar a un jugador de l'aleví del seu futbol base a repatriar la seva mare, morta el passat dimarts als 28 anys, cap a Guinea Equatorial, el seu país d'origen. La família del nen no disposa dels diners suficients per repatriar el cos, i per això el club andreuenc ha impulsat aquesta iniciativa de forma totalment altruista.

La crida està resultant un autèntic èxit mediàtic, i en només quatre dies, el club barceloní ja ha recaptat més de la meitat de la xifra sol·licitada: 4.400 euros portaven aquest dimecres al migdia. Una nombrosa quantitat de clubs de Tercera s'han solidaritzat amb el Sant Andreu i la seva causa, donant-li difusió o, fins i tot, aportant una modesta ajuda.

El Sant Andreu, un club implicat socialment amb el seu entorn, ofereix un descompte del 50% del carnet de la temporada 2018-19 a tots aquells socis que realitzin una aportació econòmica a aquesta causa solidària. El club andreuenc ha facilitat un número de compte per tal d'ajudar a la família del nen.

⚠️ ACTUALITZACIÓ: Ja hem recaptat 4.400 euros. Seguim! ➡️ ES37 2100 0845 7101 0358 3550 https://t.co/PgI0ds3Mlw — UE Sant Andreu (@uesantandreu) 3 de gener de 2018

Encara es necessiten MÉS DINERS ❤️ Animeu-vos i col·laboreu, terrassistes!



➡️ ES37 2100 0845 7101 0358 3550 ⬅️ https://t.co/zPGH1hWDxx — Terrassa FC (@TerrassaFC) 3 de gener de 2018

Qualsevol aportació serveix d'ajut per la família del nen que ha perdut la seva mare. Tota la nostra solidaritat. https://t.co/W07Qs4rfBd — Unió Atlètica Horta (@UAHorta) 3 de gener de 2018