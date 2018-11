Sébastien Ogier guanya per sisena vegada consecutiva el Mundial de ral·lis

El pilot francès Sébastien Ogier (Ford Fiesta) segueix imposant la seva llei al Mundial de ral·lis. Acaba de guanyar el seu sisè títol mundial. Ogier n'ha tingut prou acabant cinquè en l'última prova del Mundial, a Austràlia. El pilot nascut a Gap encadena així sis títols consecutius.

En terres australianes el triomf ha sigut per al finlandès Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), amb un temps de 2:59:52. El belga Thierry Neuville (Hyundai i20) i l'estonià Ott Tänak (Toyota Yaris), rivals d'Ogier, no han pogut acabar la prova, la qual cosa ha beneficiat el francès. De fet, Ogier en tenia prou per ser campió acabant cinquè, i així ha estat.

En la segona posició de la prova d'Austràlia, a 32.5 de Latvala, ha arribat el neozelandès Hayden Paddon (Hyundai i20 Coupe), mentre que el tercer calaix ha estat per al noruec Mads Ostberg (Citroën C3), a 52.2 del líder. En la classificació mundial, després d'Ogier, Neuville ha acabat en la segona posició i Tänak en la tercera.

Neuville s'ha retirat després de topar amb un arbre, mentre que Tänak ha patit un accident en el tram posterior.