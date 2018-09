Transformar la pressió en il·lusió

L’entrenador del Barça Ernesto Valverde i el migcampista Philippe Coutinho coincideixen a veure “amb molta il·lusió” el partit d’aquest vespre contra el PSV Eindhoven (18.55 h, Movistar Liga de Campeones). El matx contra els holandesos serà la primera pedra en el camí per avançar cap a una Lliga de Campions que ja fa tres temporades que es resisteix al conjunt català. Tant Valverde com Coutinho tenen motius, compartits i particulars, per desitjar la que seria la sisena Champions League del Barça. Tots dos, com tots els aficionats blaugranes, somien alçar el trofeu de campions en una final que aquest any es disputarà al Wanda Metropolitano.

El preparador basc busca conquistar aquest títol per primer cop i tancar la ferida, encara no curada del tot, de la desfeta la temporada passada als quarts de final a Roma. Un naufragi del qual Valverde vol girar full afirmant que prefereix “recordar les coses bones” que van fer el curs passat a Europa en comptes d’afegir-se pressió. “És una altra temporada i tenim les il·lusions renovades”, va sentenciar ahir taxatiu. “Tenim l’obligació de fer-ho bé a la Champions”, es va exigir Coutinho.

Per a l’astre brasiler del Barça el partit contra el PSV suposarà el seu debut a la Lliga de Campions amb la samarreta blaugrana. “Estic ansiós, l’any passat no podia jugar i aquesta temporada ja puc ser amb el grup i pensar en el partit”, va explicar l’exjugador del Liverpool abans d’afirmar que lluitarien “per guanyar-ho tot” i de comentar, sobre la Champions: “És la competició europea més gran i tenim moltes ganes de fer-ho bé aquest any”.

Tot fa pensar que avui Coutinho formarà part de l’onze titular, que serà el que més ha utilitzat Ernesto Valverde fins ara: Ter Stegen a la porteria; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti i Jordi Alba a la defensa; Rakitic, Busquets i el brasiler al mig del camp; i Messi, Suárez i Dembélé com a trident atacant. La presència de l’equip de gala blaugrana sembla més que garantida, perquè el Txingurri no vol sorpreses en el primer partit a la Lliga de Campions. “No veig el PSV com un dels rivals més fluixos del grup [els altres són el Tottenham Hotspur i l’Inter de Milà]. És el campió del seu país i és un equip que també té l’obligació de portar el pes dels partits. És un club gran a Europa. Em sembla bé que intentin mantenir el seu estil. És un equip ofensiu i incisiu, amb jugadors molt ràpids a les bandes; ens haurem de defensar bé”, va alertar l’entrenador basc. “Nosaltres, els favoritismes els deixem fora del camp, s’ha de sortir a guanyar els partits i donar el 100%”, va afegir Coutinho.

Malgrat que l’últim estiu és un dels que més bé s’ha reforçat el Barça recentment, els nous fitxatges sembla que hauran d’esperar a la setmana vinent per poder jugar, quan els blaugranes disputin jornada de Lliga intersetmanal. “Han vingut a un gran club, amb una plantilla molt competitiva, on s’han d’adaptar. Ja tindran l’oportunitat d’intentar mantenir-se a l’equip, però no és fàcil. Si haguessin jugat, m’estaríeu preguntant pels altres que no han jugat”, es va defensar ahir Valverde pel paper testimonial dels fitxatges en els quatre partits de Lliga jugats fins ara. Entre els quatre nouvinguts només acumulen 110 minuts: Arturo Vidal (51’), Lenglet (25’), Arthur (28’) i Malcom (6’), tot i que l’extrem brasiler es va perdre l’últim partit per lesió. Una xifra que contrasta amb els 360 minuts (els quatre partits de Lliga complets) de Messi, Suárez, Piqué i Alba.

Partit 50 de Suárez a la Champions

Contra el PSV, Luis Suárez complirà el seu partit número 50 a la Lliga de Campions. Fins ara el davanter internacional uruguaià ha disputat 38 partits de Champions amb el Barça i 11 amb l’Ajax. Amb el Liverpool només va jugar l’Europa League i la Copa de la UEFA. En aquests 38 partits com a blaugrana ha marcat 19 gols: 7 la temporada 2014-15, 8 la 2015-16, 3 la 2016-17 i, el curs passat, va viure el seu compte golejador més pobre amb el Barça a la Lliga de Campions, atès que només va marcar un gol, contra el Roma, en l’anada dels quarts de final. De fet, Suárez només acumula un gol en els seus 12 últims partits a la Champions. Aquest vespre buscarà acabar amb la sequera.

Coutinho, que ahir va explicar que, ni que sigui al mig o de davanter, on se sent millor és “a la banda esquerra”, va celebrar poder jugar al costat de futbolistes com Suárez. El brasiler també va parlar d’Andrés Iniesta: “¿Que en què hauria de millorar per assemblar-me a Iniesta? Doncs en tot, perquè Iniesta és un geni. És un gran elogi que em comparin amb ell”. De moment, Coutinho és Coutinho, i el Barça el necessita.

Estrena del nou horari a la Lliga de Campions

Al Barça es viu com una incògnita la manera com respondran els socis i aficionats al partit d’avui amb el PSV, en què els blaugranes estrenaran el nou horari que la UEFA ha atorgat aquest any a la Champions: jugar a les 18.55 hores. És un horari estrany, perquè coincideix encara amb l’horari laboral i comercial de Barcelona, cosa que podria afectar la presència de socis i aficionats avui al Camp Nou, sobretot al principi del partit. A més, tampoc hi ajuden els canvis des d’aquesta temporada en les condicions econòmiques del servei Seient Lliure, perquè afecten el retorn econòmic dels socis que utilitzen aquesta pràctica per alliberar el seu seient quan no poden anar a l’estadi i, així, altres aficionats, sovint turistes, poden aprofitar el seu seient.

Caldrà veure quina serà la imatge que presentarà avui el Camp Nou en el partit contra el PSV, l’únic de la fase de grups que el Barça jugarà a les 18.55 h (en principi, la resta seran a les 21 h). Per si de cas, ahir, en la roda de premsa prèvia al partit, el tècnic blaugrana Ernesto Valverde va demanar el suport de la gent: “Espero que l’afició hi vingui igual. És el nostre primer partit a la competició. Necessitem l’ajuda i el suport de la gent. A tots plegats ens tocarà haver-nos d’acostumar a aquest nou horari”, va dir el basc.