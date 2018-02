Umtiti, molest perquè Sergio García li hauria dit "negre"

Samuel Umtiti ha marxat molt cabrejat de la gespa de Cornellà-El Prat. El francès ha tingut una enganxada amb el davanter de l'Espanyol, Sergio García, qui segons informacions de 'Mundo Deportivo' i Onda Cero hauria dit "negre" al futbolista del Barça. El defensa ha anat a buscar al jugador blanc-i-blau, però Gerard Piqué ha evitat la topada i s'ha endut el seu company cap al túnel de vestidors, on hi ha hagut tensió, tal com ha reflectit en l'acta del derbi, l'àrbitre Jesús Gil Manzano.