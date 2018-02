Busquets: "Ho hem intentat, però no hem pogut guanyar"

Sergio Busquets ha estat l'únic jugador del Barça que ha parlat després de l'empat blaugrana contra el Getafe (0-0). El migcampista ha valorat el resultat i el moment que travessa l'equip a la Lliga Santander: "Volíem la victòria. Ho hem intentat, però no hem pogut guanyar. No hem tingut les ocasions tan clares com les que tenim habitualment. S'escapen els dos punts. Hem de seguir, perquè estem en una bona posició. Sempre hi ha hagut Lliga. Nosaltres ens centrem en el nostre camí. La diferència encara és important".

"Hem de pensar en el següent partit. Ara tenim dies de descans per poder entrenar i preparar-nos. Ha estat un mes amb molta exigència. Hem pagat una mica l'esforç de tots aquest dies, però no hi hem de posar excuses. És normal que falti una mica d'espurna. Portem una trajectòria impecable", ha apuntat el futbolista.

540x306 Guillermo Amor / EFE Guillermo Amor / EFE

Amor: "Hem de ser positius, tenim una bona diferència de punts"

Guillermo Amor ha parlat poc després i a la llotja del partit dels homes d'Ernesto Valverde: "No tenim res a dir. Ni queixes de l'àrbitre, ni mal dia, ni res. L'equip està bé, tenim una bona diferència de punts. Hi ha molts punts en joc i hem de ser positius. Ara tenim una setmana llarga sense partits. L'Atlètic de Madrid ha de venir al Camp Nou", ha comentat.