La Copa no és l’objectiu principal de la temporada

Ernesto Valverde ja va deixar entreveure que potser reservava Leo Messi i Luis Suárez per al partit de Copa contra el Celta a Balaídos (19 h, BeIN LaLiga). L’entrenador deia que no volia córrer “cap risc”, especialment amb dos futbolistes que han tornat més tard als entrenaments i que només han pogut completar dues sessions abans del primer enfrontament del 2018. Els davanters argentí i uruguaià, a més del capità Andrés Iniesta, són les grans absències de l’anada dels vuitens de final, on sí que podria reaparèixer Ousmane Dembélé, que torna a la llista gairebé quatre mesos després de lesionar-se.

El vigent campió defensa el títol al camp d’un rival difícil, que ja va ser capaç d’arrencar un punt del Camp Nou en el partit de Lliga de principis de desembre. El Celta, a la Copa, va deixar fora de combat l’Atlètic de Madrid (2016) i el Reial Madrid (2017) en les dues últimes edicions. Aquesta vegada, l’aspirant és el Barça, que serà rebut amb tots els honors a Balaídos, l’estadi d’on, per si no fos prou, s’ha endut dues derrotes en les dues últimes visites, per 4-3 i 4-1.

Valverde, a la seva manera, deixava clar que la Copa del Rei no és l’objectiu principal d’una temporada en què la Lliga està ben encarrilada i en què s’ha de trobar amb el Chelsea als vuitens de final de la Champions. Un escenari, però, condicionat per la data del partit, el primer del 2018, i amb els futbolistes sud-americans amb només dues sessions de preparació a les cames. “Van arribar ahir [per dimarts] de viatge i és una situació que he de valorar. En cap cas penso arriscar-me a patir alguna lesió”, deia abans d’anunciar que, finalment, queien de la convocatòria.

Una prudència que també tindrà amb Dembélé, que està previst que comenci d’inici a la banqueta. Almenys, això és el que es va interpretar de les paraules de l’entrenador. “Recuperar un jugador com ell és molt positiu per a nosaltres. Es va lesionar quan s’estava adaptant a l’equip. Hem d’anar a poc a poc, amb calma. S’ha d’anar guanyant els minuts”.

L’entrenador, que amb la incorporació de l’extrem francès tindrà més recursos a l’equip, explica que el jugador “pot jugar en diferents posicions” i que “ajudarà segur” el Barça. Per aconseguir-ho, però, diu que caldrà que tothom hi posi de la seva part. “La gent dona molta importància a l’esquema, però ell haurà d’adaptar-se al que fem. I nosaltres, al que ens pugui donar ell”.

A Balaídos, al Barça l’espera un partit “dur” contra “un dels pitjors rivals” que podien tocar als blaugranes en aquesta ronda de la Copa. “Els respectem molt per la temporada que estan fent i per les dificultats que ens van posar aquí”, afegia Valverde, elogiant indirectament el seu homòleg a la banqueta gallega, Juan Carlos Unzué, amic personal i extècnic assistent al Barça de Luis Enrique.

El Celta prioritza no encaixar

En una eliminatòria a doble partit adquireix molta importància el fet de mantenir la porteria a zero, sobretot quan es juga a casa. Aquesta és la prioritat de Juan Carlos Unzué. “No rebre cap gol ens donaria moltes opcions, tot i que sabem que no és fàcil quan jugues contra un rival com el Barça”, va dir el tècnic navarrès. Unzué, però, va atendre els mitjans abans de saber que els blaugranes no comptarien amb dos dels killers, Suárez i Messi. “Jo compto que hi seran tots, i en cas que no sigui així, el Barça té plantilla de prou nivell per suplir-los”, va afegir a la prèvia.

Al contrari del Barça, el Celta no farà concessions a la Copa i jugarà amb tota l’artilleria, malgrat que el diumenge rep la visita difícil del Reial Madrid. L’única baixa destacada és la del davanter suec John Guidetti, que abandonarà el club en els pròxims dies.

El club posa a la venda 1.000 entrades addicionals per a l’entrenament de demà al Miniestadi

El Barça posa a la venda aquest matí 1.000 entrades addicionals per al tradicional entrenament obert al públic al Miniestadi, que es farà demà. A partir de les 9.15 h, els socis - que tenen entrada gratuïta - podran adquirir un màxim de tres invitacions gratuïtes per carnet (un mateix soci hi podrà anar amb dos carnets). En paral·lel, els socis que necessitin més entrades les podran comprar (un màxim de tres) a un preu de 5 euros cadascuna. En cas que aquesta compra es faci per internet, tindria un cost addicional d’1,75 euros per entrada corresponents a les despeses de gestió (que no es carregarien en les invitacions). Per als aficionats, una mateixa persona pot comprar un màxim de sis entrades per a l’entrenament. El preu és també de 5 euros, amb el recàrrec d’1,75 euros per entrada en concepte de despeses de gestió. L’entrenament obert al públic serà a les 11.30 h al Miniestadi. En acabar, els jugadors del primer equip i membres de l’ staff es desplaçaran a diferents centres hospitalaris per desitjar una bona nit de Reis als nens malalts.