Les 3 claus del Barça-Reial Societat

El Barça derrota la Reial Societat per la mínima (1-0), gràcies a un gol de Leo Messi de penal, després que el VAR considerés que Le Normand havia interceptat una pilota amb el braç.

Dubtes per desbloquejar l'home a home

La Reial Societat, fidel al seu manual, va plantejar una pressió alta i atrevida al Camp Nou. Va situar-se home a home contra el Barça, recomposant les peves en un 4-4-2 en rombe que dificultava la primera passada a Ter Stegen.

651x366 Ter Stegen avança en conducció, esperant un desajust de la Reial Ter Stegen avança en conducció, esperant un desajust de la Reial

El porter no trobava company lliure i, de fet, va optar per allargar la conducció per mirar de provocar algun salt visitant. L'única solució al primer temps la va trobar el Barça abaixant un pèl la recepció de Jordi Alba, que es beneficiava de la posició profunda de Braithwaite a la banda esquerra.

651x366 Alba baixa la seva posició i Busquets provoca el salt de Guevara Alba baixa la seva posició i Busquets provoca el salt de Guevara

Rebre als costat de Busquets

Quan iniciava, la intenció ofensiva de la Reial va ser clara: atraure la pressió del Barça i rebre entre línies als costats de Sergio Busquets. Remiro i els centrals van ser valents en la primera acció, on només trobaven la discreta oposició de Messi, ahir punta únic.

651x366 De Jong salta sobre Odegaard i Busquets queda molt sol en una zona sensible De Jong salta sobre Odegaard i Busquets queda molt sol en una zona sensible

Rakitic i De Jong se sentien temptats a saltar per evitar progressions senzilles, sobretot quan Guevara es ficava de tres, i això ho aprofitava la Reial per despenjar Odegaard i Mikel Merino (més el moviment cap a dins de Barrenetxea).

651x366 Barrenetxea i Merino, rebent als costats de Busquets Barrenetxea i Merino, rebent als costats de Busquets

Sobre la passada filtrada, Isak i Portu volaven endavant.

651x366 Portu i Isak, trencant en ruptura sobre una recepció de Mikel Merino Portu i Isak, trencant en ruptura sobre una recepció de Mikel Merino

L'entrada d'Oyarzábal i el joc directe

El partit estava força igualat. El Barça mantenia a ratlla l'energia donostiarra, potser perquè la Reial, castigada pel duel de Copa entre setmana, no estava prou fresca. Per desencallar els dubtes a l'inici del joc, la correcció blaugrana a la represa va ser jugar més en llarg, amb passada directa sobre els atacants o sobre la carrera de Semedo a l'espai que deixava Griezmann.

651x366 Griezmann es desmarca i Semedo corre pel carril: Rakitic farà un moviment d'atracció Griezmann es desmarca i Semedo corre pel carril: Rakitic farà un moviment d'atracció

Però la Reial acceptava córrer i va multiplicar el perill amb l'entrada d'Oyarzábal. Monreal va guanyar influència i els dos van fer patir Semedo.