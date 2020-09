L’Espanyol vol marcar el ritme a Segona (3-0)

L’Espanyol està disposat a marcar el ritme en el seu retorn a la Segona Divisió. En la seva reestrena en la categoria, davant l’Albacete (3-0), els blanc-i-blaus han presentat la candidatura a ser un dels ferms aspirants a l’ascens. Circulacions fluides a pocs tocs, domini asfixiant en camp contrari, recuperacions ràpides després de cada pèrdua, cap fissura defensiva i un constant degoteig d’ocasions.

La mà de Vicente Moreno no s’ha fet esperar. El tècnic de Massanassa ja havia deixat mostres del seu segell durant la pretemporada, però en l’estrena en Lliga ha demostrat que té clar el camí a seguir. Miguelón i Fran Mérida s’han estrenat en partit oficial. El lateral ha aportat força profunditat, mentre que el migcampista ha assumit el timó del joc amb força comoditat. Moreno també ha apostat per la titularitat en punta d’un Raúl de Tomás que encara està pendent de resoldre el seu futur. La seva continuïtat serà el millor fitxatge estiuenc.

L’Espanyol ha sortit decidit a sotmetre des d’un bon inici a un Albacete que ha intentat no caure intimidat massa aviat pel rival i ha començat pressionant força amunt. Els de Lucas Alcaraz, però, s’han vist forçats ben aviat a recular en camp propi. Als costats i per dins, els de Moreno han anat guanyant metres, acumulant efectius en la meitat de camp rival de forma que sempre tinguessin alguna opció per finalitzar les jugades que generaven.

El primer gol del nou curs no ha tardat a arribar. Melendo ha caçat a l’aire un mal refús de Nadal que ha rebotat en Wu Lei i l’ha enviat al fons de la xarxa. Una diferència més amb el curs passat: ser letal a l’àrea contrària. Poc després, Wu Lei tampoc ha perdonat en una jugada a pilota aturada: Mérida ha servit una precisa centrada cap a David López, que l’ha deixat a plaer pel xinès. La pissarra també funciona amb Moreno. L’Espanyol ha pogut golejar: el travesser ha frustrat Embarba i Puado, que també ha perdonat un mà a mà amb Nadal, mentre que De Tomás s’ha quedat a centímetres de trobar el gol en una rematada.

La principal novetat respecte al curs passat, però, ha sigut la paciència i la fluïdesa amb la qual els blanc-i-blaus han cuinat la majoria de jugades. Les pilotades buscant el joc directe són història. El nou Espanyol vol construir les jugades des del principi, amb talent i criteri, sense saltar-se cap línia. Els blanc-i-blaus s’han articulat a partir de les associacions per dins entre Mérida, Melendo i Embarba, que han aportat un protagonisme amb la pilota que l’RCDE Stadium feia temps que no contemplava. L’Albacete només ha respirat a partir de la mitja hora, quan l’Espanyol ha concedit una petita treva abans de tornar a la càrrega buscant un tercer gol que no ha arribat fins al temps afegit, quan Embarba ha transformat un penal.

Cornellà s’estrena a Segona

Un any després d’acollir per primer cop partits d’Europa League, Cornellà-El Prat s’ha presentat en una Segona Divisió que l’Espanyol no trepitjava des de feia 26 anys, quan encara vivia a Sarrià. L’actual estadi espanyolista és el primer on l’Espanyol ha sigut capaç de guanyar el partit inaugural en un curs a Segona Divisió. Ara queda el més difícil: donar continuïtat a aquesta bona estrena per acabar confirmant al maig que l’Espanyol només està disposat a passar un curs a l’infern.