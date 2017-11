El Bernabéu, entre els fantasmes i les urgències

El partit d’aquest diumenge entre el Reial Madrid i el Las Palmas (20.45 h, Movistar Partidazo) s’ha convertit en un petit referèndum al Bernabéu. Després de dues derrotes seguides, els blancs necessiten amb urgència la victòria per recuperar sensacions com a equip i per anar a l’aturada de seleccions amb tranquil·litat. A priori l’equip insular és un rival assequible per aconseguir aquest objectiu, però precisament aquesta temporada el Bernabéu ha vist com els febles treien petroli de l’estadi madridista. Va passar amb l’empat contra el Llevant (1-1) o amb la derrota contra el Betis (0-1).

En l’entorn madridista hi ha preocupació per aquest inici més aviat fluix de temporada, però no alarmisme. De totes maneres, Zinedine Zidane comença a ser el centre de les crítiques. “Ni abans era el millor entrenador del món ni ara soc el pitjor”, deia el francès per defensar-se. Convençut que aquest “no és el pitjor moment” en la seva experiència a la banqueta del Madrid, Zidane receptava un resultat positiu com més aviat millor per calmar els ànims i començar a aixecar el vol. “Hem perdut dos partits seguits, però tornarem a guanyar i canviarem aquesta dinàmica molt ràpid”. El tècnic demanava calma a l’afició, s’autoexigia “més treball” en la preparació dels partits i donava un vot de confiança als futbolistes, “que sempre han donat la cara en moments delicats com aquest”.

Encara sense els lesionats Keylor Navas, Dani Carvajal i Gareth Bale, a més de Mateo Kovacic, l’entrenador medita fer canvis en un onze titular en què difícilment podrà entrar el central Varane, dubte fins a última hora. El rival, el Las Palmas, arriba al Bernabéu en zona de descens, després d’encadenar dues derrotes seguides i amb baixes notables a l’equip, com les de Halilovic, Tannane, Aythami i Tana. Això fa que Zidane es plantegi donar descans a alguns dels futbolistes amb més minuts, com Casemiro, Kroos i Modric. Marcos Llorente i Marco Asensio són, per tant, candidats a jugar des del començament.

L’Atlètic pateix fins al descompte

D’altra banda, l’Atlètic de Madrid va aconseguir guanyar el Deportivo a domicili, tot i que els homes de Simeone van haver d’esperar fins al temps de descompte per marcar el gol de la victòria (0-1). Va ser Thomas en un xut de falta. Els matalassers sumen 23 punts i són tercers a l’espera del partit d’aquest vespre del Reial Madrid.