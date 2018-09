Jaume Roures: "S'està negociant jugar una final de la Lliga de Campions a Nova York"

El futbol europeu s'està expandint. L'esport rei entra en una nova fase, de grans aspiracions, entre l'ambició de seguir creixent i la necessitat d'esprémer el mercat internacional fins al límit. El Girona-Barça que vol organitzar-se als Estats Units n'és una mostra. Portar el derbi català a la seu de la MLS és un debat extens i polèmic, amb els actors enfrontats.

La Lliga fa força per organitzar-lo i la Federació Espanyola es posiciona a l'altre extrem, defensant que s'ha de mantenir la puresa del circuit estatal. Aquest dilluns Jaume Roures, soci fundador de Mediapro, ha anat més enllà i ha assegurat als micròfons d''El matí de Catalunya Ràdio' que "s'està negociant jugar una final de la Champions a Nova York": "Es faria amb la mateixa filosofia que el partit entre el Barça i el Girona que es vol fer a Miami. I això acabarà passant", ha comentat.

L'empresari ha defensat l'estratègia d'expansió de Javier Tebas. "És molt positiu per a l'esport estatal, i especialment per als gironins, que acaben d'arribar a la Lliga Santander. Això ajuda a consolidar la competició. La gent no pot pensar que el negoci es manté perquè sí. Tot es manté perquè hi ha una feina des de fa temps. Es parlarà del Girona a tot el món del futbol durant quinze dies", ha reblat.