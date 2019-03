El Liverpool torna a liderar, momentàniament, la Premier League (1-2)

El que havia de ser un pur tràmit per recuperar el liderat de la Premier League s'ha transformat en una proesa. El Liverpool ho tenia tot de cara per tornar a col·locar-se en la primera posició, si més no, de manera provisional. El Manchester City va disputar dissabte els quarts de la FA Cup, per la qual cosa el seu partit contra el Manchester United havia quedat posposat. D'altra banda, el rival dels 'reds', el Fulham, té pràcticament el descens assegurat.

Els de Jürgen Klopp s'han avançat en el minut 26 amb un gol de Sadio Mané, assistit per Roberto Firmino. El Liverpool no aconseguia rubricar la sentència, però res feia predir que acabaria patint com ho ha fet. En el minut 74, un servei de porteria del Fulham ha derivat en un error de Virgil van Dijk. Un dels centrals més en forma de l'actualitat ha demostrat que també és humà. Error de l'holandès en la cessió cap a Alisson, que l'extrem Ryan Babel ha aprofitat per posar l'1-1 al Craven Cottage.

A falta de nou minuts per al final, l'àrbitre ha assenyalat penal de Sergio Rico sobre Mané, un penal força discutible. El capità, James Milner, l'ha transformat per col·locar, momentàniament, el Liverpool al capdamunt de la classificació amb 76 punts, dos més que el Manchester City. Això sí, els de Pep Guardiola amb un partit menys.