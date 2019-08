El Madrid rellisca en el seu retorn al Bernabéu (1-1)

El Reial Madrid ha empatat aquest dissabte contra el Valladolid en el seu retorn al Santiago Bernabéu (1-1). La versió competitiva de la primera jornada a l'estadi del Celta no ha aparegut en aquesta ocasió. Zinedine Zidane ha sacsejat el seu onze sense èxit. L'entrada de James Rodríguez després de més de dos anys sense disputar minuts amb els blancs no ha servit per dominar el partit des de la possessió.

El conjunt de Sergio González ha sabut competir, sòlid a camp propi, minimitzant les ocasions rivals, amb Isco Alarcón com a home més destacat. Els locals han trencat la igualat en el tram final gràcies a una jugada aïllada de Karim Benzema, que s'ha inventat un colpeig al balcó de l'àrea que no ha pogut aturar Jordi Masip. El Valladolid ha seguit buscant el gol al contraatac i abans d'arribar al temps de descompte, Guardiola ha fet el definitiu 1-1.

Al final del partit, Zidane s'ha mostrat molt enfadat amb el gol de l'empat, explicant que "no podem estar fora de lloc en aquella jugada. Amb 1-0 guanyant al final del partit, calia enviar la pilota a prendre pel sac".