París comença a respirar

La inversió ha sigut multimilionària, però això no assegura res. París va contenir la respiració fins a l’últim moment, però el PSG va salvar el primer match ball, va superar el Liverpool (2-1) i va fer un pas de gegant per classificar-se per als vuitens de final de la Lliga de Campions. La victòria deixa l’equip francès en la segona posició del grup C, a un punt del Nàpols, que ahir es va desfer de l’Estrella Roja (3-1). El conjunt parisenc dependrà d’ell mateix a l’última jornada de la fase de grups, quan haurà de visitar Belgrad.

Bernat i Neymar van dibuixar un escenari optimista per al PSG amb dos gols en la primera meitat, però un penal de Di María sobre Mané va modificar la situació i va obrir la porta, de nou, a les pors locals. Milner va aprofitar la pena màxima per ajustar el marcador. La segona meitat va ser una successió d’emocions. El partit va caminar sobre una línia d’incertesa constant i qualsevol acció hauria pogut canviar el desenllaç final. Els aficionats parisencs no van respirar fins que l’àrbitre va xiular el final, quan passaven sis minuts del temps reglamentari.

El Liverpool no va saber gestionar com acostuma el partit al Parc dels Prínceps i, tot i tenir bones oportunitats per marcar, mai va tenir la sensació de dominar el que estava passant sobre la gespa. El partit, per al patiment de les dues aficions, va ser un descontrol constant. L’equip anglès es jugarà les garrofes a Anfield contra el Nàpols. La situació és límit i només li serveix una victòria en una última jornada en què es pot arribar a produir un triple empat al capdavant de la classificació del grup C de la Champions.

L’Atlètic de Madrid, a vuitens

L’Atlètic de Madrid va completar la seva classificació per als vuitens de final de la Lliga de Campions en només un minut i mig. La rapidesa amb què va marcar el primer gol va desmoralitzar el Mònaco, que va perdre per 2-0 al Wanda Metropolitano. Koke i Griezmann van ser els autors dels gols. “Hem interpretat bé com arrencar el partit, com pressionar i com fer-los mal, però al minut 70 ens hem quedat sense energia”, va dir Diego Simeone. El Borussia Dortmund no va aconseguir passar d’un empat contra el Bruges (0-0), cosa que va deixar l’Atlètic de Madrid com a líder del grup amb un avantatge de dos punts sobre l’equip alemany.