El Barça busca la lliga de futbol sala en un play-off inusual al Martín Carpena

Aquest dimarts arranca a Màlaga el playoff pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala (LNFS), que es disputarà en seu única al pavelló Martín Carpena del 23 al 30 de juny. Barça, Movistar Inter i El Pozo Múrcia afronten la fase final en un format a partit únic i sense pròrroga, en el que en cas d’empat, passa el millor classificat.

El playoff tindrà inici amb Movistar Inter i Jaén Paraíso Interior (15:00, GOL). L’enfrontament ve marcat per les baixes al conjunt madrileny: Ricardinho, Carlos Ortiz i Humberto no jugaran la fase final al haver firmat ja per l’ACCS francès, on estaran a les ordres de l’ex-tècnic interista Jesús Velasco. A més, Gadeia va rescindir el seu contracte per fitxar pel Kairat Almaty. Jaén, vuitè classificat amb 33 punts, buscarà donar la sorpresa davant un Inter que va acabar en primer posició amb 56 punts a la fase regular. L’equip de Torrejón d’Ardoz, que ha perdut fins a nou jugadors des que va començar la temporada, en tindria prou amb un empat per ser a les semi-finals.

Viña Albali Valdepeñas i Palma Futsal disputen dimecres el duel més igualat dels quarts de final (15:00, GOL). En el seu segon any a l’elit, l’equip manxec s’ha confirmat com la gran revelació de la temporada després de superar El Pozo a la classificació i d’arribar a la final de la Copa amb el pressupost més baix de la categoria. Els balears, per la seva part, ja són un habitual a les fases finals en les últimes temporades. Valdepeñas va quedar en tercera posició amb 45 punts, mentre que Palma ho va fer en cinquena, amb dos menys, 43 punts.

El Pozo Múrcia juga l’últim partit dels quarts davant Osasuna Magna (17:00, GOL). L’equip murcià encara la fase final amb tots els seus jugadors disponibles, després d’haver recuperat els lesionats Miguelín, Leo Santana i Pol Pacheco. Deu anys després de la seva última Lliga, i amb la sensació d’haver-se quedat a les portes la temporada passada, el conjunt de Diego Guistozzi buscarà proclamar-se campió. El Pozo va finalitzar en quart lloc amb 44 punts mentre que Osasuna ho va fer en sisè amb 39 punts.

Barça, Inter, El Pozo i Palma són els grans candidats a jugar les semi-finals del playoff pel títol, que es disputaran el proper dissabte 27 de juny a les 12:30 i 15:30. La gran final tindrà lloc el 30 de juny a les 15:30. Tots els partits es podran seguir per GOL, mentre que en el cas del Barça, també per Esport 3.