Com es va gestar l’acció de Tsunami al Camp Nou

A les 11 h del matí, nou hores abans que comencés el clàssic, Tsunami Democràtic es feia ressò de la informació publicada per La Vanguardia que revelava que preparaven una pluja de pilotes inflables sobre el Camp Nou. Amb una piulada al seu compte de Twitter agraïa irònicament al mitjà la proposta i instava els socis a portar-ne després de subratllar que no ho havien planificat, però que els semblava una bona idea. El cert és, però, que aquesta acció feia mesos que s’estava treballant i que ja estava prevista el 27 d’octubre, quan la LFP va decidir ajornar el duel. No hi havia res improvisat. Segons ha pogut saber l’ARA, Tsunami Democràtic va triar aquesta acció com la més factible de dur a terme per fer visible al món el conflicte polític entre Catalunya i Espanya.

Per assegurar l’èxit de l’empresa, Tsunami va calcular que s’havien de llançar 100 pilotes al camp, una xifra que finalment no es va poder aconseguir per les fortes mesures de seguretat que es van establir a l’estadi. Les persones que van ser escollides per dur a terme l’acció van saber-ho unes setmanes abans i formen part del nucli de màxima confiança de la cúpula, en una organització que treballa de manera vertical. Alguns d’ells van participar en dos assajos que es van fer en recintes esportius -sense públic, per no aixecar la llebre- els dies previs al clàssic.

Minimitzar riscos

Sota la premissa de minimitzar riscos, Tsunami va adquirir entrades per no comprometre els socis. El Barça disposa d’un circuit tancat de càmeres de vigilància que permet identificar fàcilment els abonats que cometen alguna infracció. Per tant, s’havien de comprar entrades per evitar que el soci implicat en el llançament de pilotes pogués passar-se un temps sancionat sense poder entrar al camp. Sigui com sigui, des de Tsunami també es va fer una crida a aconseguir carnets deixant clar que en cap cas es posaria en perill el seu abonament.

El llançament de les pilotes, en tot cas, no es va fer exactament des dels seients de les entrades o carnets que es van adquirir. Els implicats en l’operatiu van quedar en un punt concret de la primera i la segona graderia del lateral per llançar-les al camp en el minut 10 de la segona part i després van tornar on seien. Per cobrir-se les espatlles, a més, Tsunami va imprimir unes caretes de Messi amb l’objectiu que els autors de l’acció se les posessin i no se’ls pogués identificar, comptant que altres aficionats també ho farien i això ajudaria els implicats a passar més desapercebuts. La llei catalana de l’esport, però, prohibeix entrar en recintes esportius amb la cara tapada. Per això la seguretat privada del club va requisar totes les que va interceptar i va avortar aquesta opció.

També va requisar pilotes i infladors, cosa que va provocar que només es poguessin llançar una vintena de pilotes, perquè no es podien inflar a pulmó. Unes pilotes que no eren de platja, com es va dir inicialment, sinó de futbol, de la marca Kipsta. Es van comprar en diferents Decathlon pel seu preu reduït. Les pilotes sense inflar, que portaven la inscripció “ Spain, sit and talk ”, es van amagar dins dels pantalons, així com els infladors, tot i que en alguns casos, com es va poder veure en alguna imatge, es camuflaven dins dels entrepans. Els participants en l’operació es van veure obligats a inflar-les a la zona interior del camp, on hi ha els lavabos i els bars, per evitar que els vigilants que seuen a peu de gespa els enxampessin in fraganti.

El Barça, que va deixar que es pengessin dues grans pancartes de Tsunami al camp, afrontarà una multa d’entre 600 i 3.500 euros pel llançament de pilotes al camp atenent els últims precedents, així com pels insults que la grada d’animació va proferir contra el club blanc, Espanya i Sergio Ramos.

Drons interceptats

Més enllà d’aquesta acció, Tsunami Democràtic va revelar ahir que tenia una altra acció planificada per al clàssic, que no es va poder dur a terme per l’acció dels Mossos. Aquesta organització planejava aturar el partit amb diversos drons que havien d’aterrar a la gespa amb una pancarta gegant amb el lema “ Spain, sit and talk ” i una altra que denunciava que la població catalana està sent discriminada políticament i està sent reprimida per voler exercir drets com l’autodeterminació. El conseller d’Interior, Miquel Buch, va exposar ahir que el sistema d’inhibició de drons va ser el que fa servir el club habitualment en tots els partits al Camp Nou.

Aquest sistema permet seguir el recorregut dels aparells que s’aproximen a la zona i prendre’n el control dins el perímetre de seguretat, com va passar dimecres. “És un sistema que activa el FC Barcelona. No hi va haver diferències”, va assenyalar Buch, que va recordar que el club està obligat a adoptar mesures de seguretat de manera regular. El conseller no va aclarir si la possible intercepció d’un dron durant l’últim partit a l’estadi, entre el Barça i el Mallorca, va fer aixecar les alarmes al club: “Ara no ho puc ni confirmar ni desmentir”, es va limitar a dir. Fonts del club van explicar ahir a aquest diari que era una “hipòtesi” amb la qual treballaven, tot i que tampoc van corroborar que s’hagués interceptat cap dron en el duel contra els illencs.

Malgrat que l’acció no va ser del tot reeixida, Tsunami considera que l’objectiu es va aconseguir i ja treballa en la pròxima acció.