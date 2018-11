El Dakar 2019 torna als orígens instal·lat únicament al Perú

Un únic país, el Perú, i 5.000 quilòmetres, 3.000 dels quals cronometrats. El Dakar 2019 es va presentar dimarts a París amb una consigna clara: tornar als orígens. Sorra, sorra i més sorra en un recorregut que recordarà més els de l’Àfrica. Això és el que els organitzadors asseguren que es trobaran els pilots que del 7 al 17 de gener s’embarcaran en l’aventura del que està considerat com el ral·li més dur del món. “Serà un dels més durs que s’han conegut mai -apuntava ahir Etienne Lavigne, director de la prova-. Aquest Dakar promet deu dies extremadament exigents per a tots els pilots. Serà més curt, més difícil i més exigent, ja que hi haurà menys temps per marcar diferències”, afegia.

Serà el primer cop que el ral·li transiti per un únic país. Després de la negativa dels altres països sud-americans a acollir-lo, el Perú va acabar convertint-se en l’únic territori pel qual passarà la caravana del Dakar. Però el Perú, que en edicions anteriors ja havia demostrat quin tipus de secrets amaga dins les seves fronteres, aquest any anirà encara més enllà, perquè els organitzadors han anat a la recerca de gairebé totes i cadascuna de les dunes que hi ha al país. Arrencarà a Lima, però es desenvoluparà pel sud de la capital, essencialment al desert d’Ica, i tindrà tres grans seus generals: Pisco, San Juan de Marcona i Arequipa, localitat que acollirà la jornada de descans el dia 12. “Aquest any els pilots faran front a un terreny difícil que requereix bona preparació física. Les dunes i la sorra són entorns molt tècnics i cal saber com passar-hi. Les dunes cal creuar-les, i això requereix un coneixement tècnic real de pilotatge a la sorra. I després hi ha la navegació, en aquests laberints de sorra, valls i muntanyes de sorra per on passarà la cursa”, avançava Lavigne.

El Dakar 2019 tindrà 534 participants que es repartiran en 334 vehicles, uns números lleugerament superiors als de l’edició anterior. L’increment d’inscripcions dels vehicles side by side (SxS) explica aquest increment, ja que en l’edició del 2019 hi haurà 30 vehicles d’aquest tipus (un d’ells, el del manresà Gerard Farrés, que aquest any fa el salt a les quatre rodes després dels èxits que va aconseguir sobre la moto), el doble que en l’edició anterior. Per categories, la de les motos i quads segueix sent la més nombrosa (167), pels 126 cotxes i SxS i els 41 camions que el dia 6 sortiran de Lima. Però també serà una edició en què els debutants voldran tenir la seva part de protagonisme. I és que en total s’hi estrenaran 135 pilots (repartits en 90 vehicles), la qual cosa representa un 30% del total de participants d’inscrits.

La del 2019 serà la primera edició sense Marc Coma com a director esportiu del Dakar, però els organitzadors han mantingut algunes de les novetats que el català va introduir. Per exemple, el fet que en la segona etapa siguin els cotxes (i no les motos, com és habitual) els que obrin l’especial.

També hi haurà lloc per als retorns. I és que els pilots que no tinguin sort i abandonin durant les primeres etapes podran reenganxar-se al ral·li després de la jornada de descans, competint en una classificació paral·lela.