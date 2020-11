Lewis Hamilton iguala el palmarès de Michael Schumacher

Lewis Hamilton s'ha proclamat aquest diumenge campió del Mundial de Fórmula 1 per setena vegada. El pilot britànic, que ha remuntat des de la sisena posició, s'ha imposat al Gran Premi de Turquia i ha igualat el palmarès de Michael Schumacher.

Tot i que companys de graella com Max Verstappen o Lando Norris han assegurat aquests últims dies que amb el Mercedes de Hamilton qualsevol pilot podria guanyar, el britànic ha tornat a donar una lliçó al volant en un circuit molt difícil de dominar per la pluja. Checo Pérez i Sebastian Vettel han completat el podi en una cursa infernal i caòtica en què el madrileny Carlos Sainz ha sigut cinquè.

"Dedico el triomf a tots els nens perquè continuïn lluitant pels seus somnis. No deixeu de perseguir els vostres somnis, i que ningú us digui que són impossibles", ha assegurat Hamilton, que ha creuat la línia de meta de l'Istanbul Park amb els pneumàtics llisos. "Em falten les paraules. He d'agrair la feina de tots els components de l'equip, tant els que són al circuit com els que són a la fàbrica. Quan era petit i veia els Grans Premis somiava en això", ha dit.

"Sabíem que el cap de setmana seria molt difícil. Vam començar amb mal peu, però n'hem après molt i hem millorat. Pensava que la cursa se m'estava escapant, però he seguit confiant en les meves possibilitats i he trobat el meu ritme", ha dit Hamilton, que ha encertat l'estratègia. Els pneumàtics del britànic han acabat resistint. "Vaig perdre un campionat en el pit lane i vaig aprendre la lliçó", ha reconegut.

De la pandèmia a la reivindicació

La temporada serà recordada tant per la pandèmia com per unes reivindicacions del moviment Black Lives Matter liderades per Hamilton i la seva escuderia, que ha tenyit el seu monoplaça de color negre.