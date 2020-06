MotoGP anuncia el nou calendari: arrencarà el 19 de juliol a Jerez i acabarà com a molt tard el 13 de desembre

MotoGP ha anunciat aquest dijous el seu nou calendari. Després d'anunciar la cancel·lació de diverses proves degut al coronavirus, els gestors del campionat han dissenyat un nou calendari, que arrencarà el 19 de juliol al traçat andalús de Jerez i acabarà, com a molt tard, el 13 de desembre. Encara està per veure si alguna cursa podrà disputar-se amb públic a les graderies, ja que això és una decisió que depèn de les autoritats de cada país.

Com a molt, la temporada 2020 de MotoGP tindrà 17 curses

Així, MotoGP ha anunciat les dates de 13 de les cites que conformaran, de moment, el campionat d'aquest any, si bé a finals de juliol s'haurà de valorar la possibilitat de disputar curses fora d'Europa, una cosa que ara per ara es desconeix. Així, un cop s'hagin afegit les curses fora del Vell Continent, Dorna, l'empresa que gestiona el campionat, ha anunciat que el calendari d'aquest any tindrà un màxim de 17 curses (inclòs el GP de Qatar que es van disputar al març només les categories de Moto2 i Moto3) i s'acabarà com a màxim el 13 de desembre.

El Circuit de Barcelona-Catalunya, que hauria d'haver rebut la visita del Mundial de MotoGP el cap de setmana passat, és dels traçats que mantenen la seva cita amb les motos. Així, segons ha anunciat Dorna aquest dijous, la cursa a Montmeló es disputarà el cap de setmana del 25 i 27 de setembre.

A Jerez, Àustria i l'Aragó els pilots disputaran dues curses

El campionat arrencarà oficialment el cap de setmana del 19 de juliol amb la primera de les dues curses que acollirà el circuit de Jerez (també serà la seu de la segona cita, el 26 de juliol). El 9 d'agost el pàdoc es traslladarà fins a Brno i el dia 16 d'agost, fins a Àustria, on també se celebraran dues curses (el 16 i el 23 d'agost). Ja al setembre, hi haurà curses a Misano (el 13 i el 20 de setembre) i a Montmeló (27 de setembre). A l'octubre es disputaran curses a Le Mans (18) i a MotorLand (25 d'octubre i 8 de novembre). Per acabar, el traçat Ricardo Tormo, a Xest, acollirà la seva cursa de MotoGP el 15 de novembre.

Faltarà per decidir, doncs, què es fa amb les curses de traçats de fora d'Europa que es van ajornar en el seu moment: el Gran Premi de les Amèriques, el Gran Premi de l'Argentina, el Gran Premi de Tailàndia i el Gran Premi de Malàisia.