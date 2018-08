Ramon Forcada no sap quan deixarà de ser el cap de mecànics de Maverick Viñales

El tècnic català Ramon Forcada, cap de mecànics de l'equip de Maverick Viñales, després que Yamaha li comuniqués que no continuarà amb el seu pilot la temporada vinent, ha assenyalat que no sap quan deixarà de treballar amb el pilot de Roses.

Forcada, en unes declaracions a Movistar MotoGP, ha comentat que treballarà per "donar al Maverick la millor moto fins a l'última cursa amb ell", però ha afegit que no sap "quan serà": "Tal com van les coses, potser és aquesta", ha indicat.

Ramon Forcada s'ha mostrat dolgut, i ha assegurat: "No hi ha hagut cap problema, però esclar, què és la normalitat? Quin és el criteri? Per a nosaltres, per a tots els mecànics, l'equip ha funcionat com sempre. Jo porto 11 anys aquí i no hem canviat res, però cada pilot té les seves necessitats, els seus desitjos".

El tècnic català ha explicat en les seves declaracions que s'ha assabentat de la notícia perquè l'hi va comunicar Yamaha "fa dies", si bé ha afegit que "per part del pilot no hi ha hagut ni una sola paraula".

Forcada ha afirmat que no sap què era el que havia fallat amb el pilot i que caldria que Viñales ho digués, perquè "per part del pilot no hi ha hagut ni una paraula, ni una queixa, ni un mal gest". "Si no l'hi preguntes a ell...", ha sentenciat.

En qualsevol cas, tot apunta que Ramon Forcada –i també Javier Ullate, que tampoc continuarà al costat de Maverick Viñales– després de molts anys com a tècnic amb pilots com Àlex Crivillé i Jorge Lorenzo, podrien anar a parar a l'equip satèl·lit de Yamaha, si bé Forcada ha reconegut que no sap "quines seran les condicions, el tipus de moto o el contracte, perquè és un equip nou".

El lloc de Ramon Forcada al costat de Maverick Viñales l'ocuparà Esteban García, que ja va treballar amb el pilot quan es va proclamar campió del món de Moto3 l'any 2013.