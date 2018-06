Toni Bou s'imposa al GP d'Andorra de trial i torna a coronar el podi

Toni Bou ha estat el millor aquest diumenge en les quinze zones i les dues voltes de recorregut (d'uns quatre quilòmetres) que componen el circuit del Gran Premi d'Andorra disputat a la localitat de Sant Julià de Lòria i corresponent a la quarta prova del Campionat del Món de trial a l'aire lliure. Sobre la seva Montesa, el pilot català del Repsol Honda Team ha obtingut la penalització més baixa (16 punts) per davant dels també catalans Albert Cabestany (Beta, 18 punts) i Jeroni Fajardo (Gas Gas, 20 punts).

Amb aquest triomf, Bou amplia l'avantatge com a líder del Mundial i recupera la primera posició al GP d'Andorra, on l'any passat va quedar tercer per darrere d'Adam Raga (cinquè en aquesta edició) i Jaime Busto (quart enguany).

De retruc, Bou ha igualat els 99 triomfs que va aconseguir el britànic Dougie Lampkin abans de deixar de competir en el Mundial de l'especialitat. La setmana vinent a Portugal, doncs, el de Piera podria superar les victòries de Lampkin i convertir-se en el pilot que més triomfs ha aconseguit en la història del Campionat del Món.