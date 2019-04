El Rot Weiss deixa el Polo a les portes de la final de l’EHL (1-3)

El mur de la final de l’actual format (EHL) de la Copa d’Europa d’hoquei herba segueix sent massa elevat pels equips catalans. Aquest cop ha sigut el Polo l’equip que s’ha quedat a les portes de la gran final europea després de caure a les semifinals contra el Rot Weiss Köln alemany (1-3). Els barcelonins s’hauran de conformar amb lluitar pel tercer i el quart lloc aquest dilluns (13 h) contra el Mannheimer, mentre que el Rot Weiss optarà al seu segon títol continental contra els Waterloo Ducks (15.15 h). Els belgues s’han imposat als penals en un partit amb un tram final d’infart, amb dos gols en l’últim minut i mig.

L’equip de Carlos García Cuenca, que deixa el club aquest estiu, volia millorar el resultat obtingut en la que fins ara era la seva primera i única ‘final four’ de l’EHL disputada, el curs 2009-10. Aleshores van caure a les semifinals després d’una tanda de penals contra l’UHC Hamburg. Aquest diumenge ha tornat a ser un rival alemany el que els ha tornat a privar de la gran final. Curiosament, el seu triomf també ha arribat als penals, però en aquest cas els que es llencen durant el partit (penal-córner). El Rot Weiss ha començat millor. Just abans del final del primer quart Ruhr ha convertit un penal-córner. El Polo no s’ha espantat, i al segon quart ha trobat l’empat gràcies a una rematada de Lucas Barón, que no ha desaprofitat un mal refús del porter.

Amb l’1-1 al marcador, la semifinal ha arribat al descans. El tècnic barceloní ha avisat: “Un error concedit, un gol. Hem de jugar millor i no concedir més errors”. Així és l’hoquei herba, un esport en el qual tenir un gran llançador de penals pot transformar un equip notable en un d’excel·lent. I el Rot Weiss, en aquesta faceta, té un especialista capaç de decantar partits com aquest. Si el primer gol l’ha anotat Ruhr, els dos següents, pràcticament consecutius i idèntics per la forma, amb dos xuts elevats, els ha convertit Tom Grambusch, que ha decantat el partit situant un sòlid 1-3 al marcador.

Un escenari que no era nou per al Polo, que just un dia abans ja havia igualat aquesta diferència contra el Club Egara. García Cuenca ha passat a l’atac i el Polo ha assumit riscos, però més enllà d’un parell de penals-córner no ha estat capaç de fer mal als alemanys. El premi de consol que els queda ara als barcelonins, convertir-se en el primer conjunt català que aconsegueix, en el format actual de l’EHL (des del curs 2007-08), aconseguir un tercer lloc. Tres conjunts catalans ho han intentat, i tots tres han caigut en el partit pel tercer i quart lloc: l’Egara el curs 2007-08, el Polo el 2009-10 i l’Atlètic el 2015-16. L’última final europea disputada pel Polo va ser el 2004, quan van obtenir el seu únic títol continental, trencant així la malastrugança després de dues finals perdudes (1979 i 2003). La quarta final encara haurà d’esperar.