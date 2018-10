Naldo: "Semblava que Gerard Moreno faria falta amb la seva sortida"

La baixa de David López ha obert les portes a la titularitat a un Naldo que la setmana passada va disposar de dues titularitats a la Lliga, al Santiago Bernabéu i a Vallecas. El central brasiler té clar que ha d'"aprofitar cada minut per jugar i donar el màxim" per convèncer Rubi que pot ser una alternativa fiable a l'eix de la defensa. "El més important és sumar, el primer és l'equip, i després ve la part individual", ha dit Naldo, que té clar que ningú li regalarà res: "Vaig començar no jugant i vaig seguir treballant, creient que la meva hora podia arribar, havia d'estar preparat per mostrar el meu futbol".

Naldo, que fins i tot s'ha atrevit a dir que vol marcar un gol "com més aviat millor", ha celebrat el canvi d'estil amb Rubi: "La forma de jugar ens està agradant, a l'afició i a nosaltres. El nostre joc està cada cop millor, creixent, el tècnic està fent que l'equip creixi com ha de ser, sortint des de darrere, amb un mig del camp fort i un bon atac, amb bons jugadors, i amb tot això estem fent una bona feina per mostrar als partits".

El brasiler també s'ha referit al retorn de Gerard Moreno diumenge vinent a Cornellà-El Prat: "És un gran jugador, de moment amb la seva sortida semblava que faria falta, però vivim un bon moment amb Borja Iglesias. Ha començat bé, demostrant que també és un gran jugador, malgrat que no hem d'estar comparant". Naldo ha advertit que caldrà fer "una bona feina defensiva" per frenar-lo, però no s'ha volgut mullar sobre quina rebuda hauria de tenir per part de l'afició espanyolista: "Com que vaig arribar en la seva última temporada, no sé què va passar i prefereixo no opinar, però és un gran jugador i va fer el que havia de fer per la seva carrera. Si ha passat res és cosa seva o de la direcció, ho deixo per a ells".