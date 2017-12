Una representant de l'Agència Tributària diu davant la jutge que Cristiano hauria d'acabar a la presó

La representant de l'Agència Tributària espanyola considera que el futbolista del Reial Madrid Cristiano Ronaldo ha comès un frau fiscal que hauria de comportar el seu ingrés a la presó, ja que el frau atribuïble al portuguès puja a gairebé 15 milions d'euros. "Sincerament, tenim persones a la presó per haver deixat de pagar 125.000 euros", va dir davant la jutge la responsable de la unitat central de coordinació d'Hisenda en matèria de delicte fiscal, Caridad Gómez-Mourelo. El diari 'El Mundo' ha avançat en exclusiva la declaració que va fer el 7 de desembre Gómez-Mourelo al jutjat de primera instància número 1 de Pozuelo de Alarcón, on va qualificar el frau de Cristiano d'"importantíssim".

Segons la representant de l'Agència Tributària, no es tracta d'una simple discrepància tècnica, com argumenta la defensa de Cristiano, sinó que els quatre delictes que se li atribueixen al futbolista blanc es van cometre de manera completament voluntària. Segons Gómez-Mourelo, Cristiano va utilitzar una societat 'offshore' (Tollin Associates) perquè es pensava que ningú s'adonaria que era seva: "És molt difícil que m'ho controlin". En el seu relat davant la jutge, la cap de la unitat de delictes fiscals d'Hisenda va acusar el futbolista del Madrid d'ocultació i va argumentar que la regularització espontània que va fer el futbolista el 2014 "intenta aparentar que arregla sense arreglar de veritat".

Tal com va avançar l'ARA, Gómez-Mourelo ja va participar en les converses amb Leo Messi per explorar un pacte i evitar que el procés per frau fiscal contra l'argentí anés fins al final. Messi havia d'acceptar la seva culpabilitat, però finalment no es va arribar a cap acord.