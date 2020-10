Linda Evangelista es creu les dones que acusen d’abusos el seu exmarit

Després de l’escàndol que ha afectat el que va ser el director de l’agència de models Elite a Europa, Gérald Marie, la seva exdona, la top Linda Evangelista, per fi s’ha posicionat al respecte. La model, que es va divorciar d’ell el 1993, ha dit a The Guardian que creu que les models que actualment l’acusen d’haver-les violat “estan dient la veritat”. “Basant-me en les meves pròpies experiències, crec que aquestes dones estan dient la veritat. Em trenca el cor perquè són ferides que potser mai es curin i admiro el seu coratge i la seva força per parlar ara”, ha dit la model, de 55 anys i que va estar casada amb ell sis anys.

Marie ha sigut acusat per tres dones que intentaven treballar com a models d’haver-les obligat a fer-li “favors sexuals” si volien aconseguir feina. Elles asseguren que en aquells moments tenien 17, 19 i 21 anys. És a dir, que una d’elles era menor. Els fets van passar entre els anys 80 i 90 i van tenir lloc en un pis de París propietat d’ell i on elles vivien de lloguer.