La Premsa: Sentir-se com a casa en un entorn natural incomparable

Hi ha qui diu que com a casa no s’hi està enlloc, cosa que a vegades és veritat. Tot i això, en establiments com la casa rural La Premsa d’Arnes falla el tòpic perquè el confort es manté intacte. Es nota que és un negoci familiar que porten directament els propietaris, que viuen a tocar i que procuren que tot estigui en ordre. Així ha estat, per exemple, arran del coronavirus, en què ho han adaptat tot a la casa perquè sigui un espai segur. I això, en un entorn tan poc massificat com la Terra Alta, significa que és molt segur.

La història de la casa comença el 2005, quan un constructor i la seva dona, el Benet i la Maria Jesús, van acabar dos anys d’obres en una casa del seu carrer que havia quedat buida. Van aixecar-hi La Premsa, una casa rural que té sis habitacions repartides en dos pisos -cosa que permet que els diferents hostes a vegades ni es trobin- i que donen capacitat per fins a 16 persones en total, ja que hi ha llits i bressols supletoris per a parelles que vinguin amb nens o grups d’amics. La Premsa, que es diu així en record de l’avi Benito -que premsava el raïm als veïns d’Arnes que es feien el seu vi-, està completament adaptada per a persones amb mobilitat reduïda, cosa no sempre fàcil de trobar en cases rurals. Fins i tot hi està la terrassa, que destaca per les seves imponents postes de sol.

Més enllà dels atractius de la casa, Arnes té el privilegi d’estar situat als peus del massís dels Ports. Gràcies a això, pel poble passen el riu dels Estrets i l’Algars, que permeten banyar-se tranquil·lament en els seus tolls, entre els quals destaquen el de Vidre i el Blau. Tot i que La Premsa té una cuina més àmplia que la de moltes cases -i el poble té súper, carnisseria i forn per comprar el que s’hi vulgui cuinar-, es recomana tastar la carn de caça de Can Barrina. Després de banyar-se en un toll, és imprescindible per gaudir d’una experiència 100% Ports.