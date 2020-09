La moda nupcial s'adapta als nous temps

El divendres 13 de març de 2020 quedarà gravat a foc en la memòria de molta gent. “A mi em va caure el món als peus”, recorda Yolanda Pérez, directora creativa de YolanCris, marca de vestits de núvia i de festa amb presència en 50 països, que ha vestit celebritats com les germanes Kardashian, Shakira i Rosalía, que desfila a París i que té el seu quarter general a l’Hospitalet de Llobregat. “El confinament, la pandèmia... Ho vaig viure com un estat de guerra”, continua. Però l’instint de supervivència va imposar-se. Sobretot al pensar que a finals d’abril hi havia programada la Valmont Barcelona Bridal Week, una de les cites de referència del sector de la moda nupcial.

Pensar ràpid. Associar idees. És així com Yolanda Pérez va arribar a la conclusió que la plataforma online que usava La Fura dels Baus per als seus espectables podria servir per mostrar les col·leccions de moda nupcial de 2021 i interactuar amb els espectadors. Així ho va traslladar als responsables de Fira Barcelona. “Vaig ser una espècie de fada madrina. És que no estava disposada que la Bridal Week desaparegués”, exclama. I aquella idea que va madurar durant el cap de setmana i va començar a fer sonar els mòbils el següent dilluns es va acabar fent realitat el divendres passat, quan es va donar el tret de sortida a la primera Setmana de la Moda Nupcial en versió digital. Durant aquests cinc dies s’han pogut veure 24 desfilades, tant de marques espanyoles com Pronovias, Jesús Peiró, Sophie et Voilà, Higar Novias i la mateixa YolanCris, com de firmes estrangeres com la coreana Vestal, la israeliana Flora, la francesa Cymbeline o la malaia The Atelier.

En paral·lel a les desfilades, un centenar de marques han participat en el market place, una espècie de showroom virtual associat a la plataforma. “No va ser fàcil arribar fins aquí -continua Yolanda Pérez-. Tinc la sensació d’haver hagut de fer un esforç per convèncer algunes marques perquè s'hi sumessin. Però ha valgut la pena. Si no haguéssim fet aquesta edició, ens hauríem quedat sense l’oportunitat de vendre”. I és que ningú ha de perdre de vista que les desfilades de vestits de núvia són només la punta de l’iceberg d’un negoci que mou anualment milions d’euros i milers de llocs de treball. “Vendre és molt difícil, encara més en un entorn digital on no pots tocar res i es perd la màgia de les mans. Però aquest pas endavant s’havia de fer. Què són sinó Net-à-Porter o Amazon? Plataformes per vendre”, sentència la directora creativa de YolanCris.

651x366 Un dels models amb jaqueta i pantalons de Yolancris / VALMONT BARCELONA BRIDAL FASHION WEEK Un dels models amb jaqueta i pantalons de Yolancris / VALMONT BARCELONA BRIDAL FASHION WEEK

Amb una edició digital exprés que ha permès salvar els mobles, ara les marques nupcials s’enfronten a un dilema: ¿cal continuar amb aquest model virtual o val la pena tornar al caliu de les desfilades tradicionals? “A mi m’agrada més el format digital, perquè és una manera d’acostar-te a públics més joves i perquè en el fons és un format híbrid: també vius l’emoció de la desfilada, però pots explotar millor la creativitat i jugar més amb l’escenografia”, assegura Yolanda Pérez. I és que a YolanCris es van prendre molt seriosament la posada en escena de la seva col·lecció 2021. Per una banda, van demanar al reputat artista digital Timo Helgert que els preparés els visuals, mentre que Pep Gatell, de La Fura dels Baus, es va encarregar de la banda sonora: un hipnòtic mix entre el batec d’un cor i el soroll que fan els telers antics. El resultat també era una metàfora de l’essència de YolanCris: el treball en equip i l’aposta per l’artesania més exquisida.

Nous codis

“Quan em vaig plantejar aquesta col·lecció, també vaig ser conscient de la nova realitat -afirma Yolanda Pérez-. Els casaments seran més reduïts, més de nit, més informals... Per això vaig fer una col·lecció bicèfala: per una banda hi ha els vestits d’estil més clàssic, els que agraden en mercats com la Xina o Nova Zelanda, però també hi ha una part pensada per a aquestes dones que no volen seguir els patrons tradicionals”. Aquest binomi queda molt ben reflectit a Touch, una col·lecció on conviuen núvies princesa –elegants i minimal, això sí- amb altres de més disruptives que poden emmirallar-se en la sensual americana oversize i els pantalons palazzo que recorden el look amb què Bianca Jagger va casar-se amb el líder dels Rolling Stones. O també en el bustier a joc amb una voluminosa faldilla de tul que et fa venir al cap el famós vestit de núvia de Givenchy que Audrey Hepburn va lluir a la pel·lícula Funny Face.

“Els codis dels casaments han canviat. Jo busco aquestes núvies modernes, que volen anar còmodes i sentir-se lleugeres, que no volen vestits amb cua ni portar talons”, assegura Yolanda Pérez. Per això a Touch també es van veure vestits eteris, que s’adaptaven al cos com una segona pell o senzillament la cobrien de prisats, i també conjunts de dos peces amb un aire més bohemi, com el top creuat combinat amb una faldilla llarga. Els accessoris també parlaven per si sols: des d’una pamela gegant fins a gorres de pluja, espardenyes de cunya i fins i tot vambes. “M’agrada aquest rotllo més esbojarrat, però després cada núvia s’ho pot portar al seu terreny: per exemple si al vestit del bustier i la faldilla de tul vols donar-li un toc més lady, doncs canvies les vambes per unes sabates de taló”, conclou.

Aquesta nova manera d’entendre la moda nupcial és compartida per la majoria de marques que van desfilar a la Valmont Barcelona Bridal Week. Totes són conscients que existeix el segment clàssic i el treballen intensament, però algunes també saben que cada cop més dones reclamen un altre tipus de vestit: més versàtil i menys pompós, sense renunciar a l’elegància, ni als teixits de qualitat ni als millors acabats. Un bon exemple és Jesús Peiró, una veterana marca catalana que va presentar la col·lecció Amalia sota la batuta creativa de Merche Segarra. A banda dels vestits de tall clàssic –per exemple amb escot banyera i faldilla voluminosa- també van aparèixer looks més atrevits, com un estilós conjunt de minitop, camisa transparent i pantaló palazzo, un vestit-sac minimalista o un vestit curt amb mànigues abullonades i combinat amb uns leggings de fantasia a joc.

651x366 Una proposta de Jesús Peiró / VALMONT BARCELONA BRIDAL FASHION WEEK Una proposta de Jesús Peiró / VALMONT BARCELONA BRIDAL FASHION WEEK

A pesar de la novetat digital, hi ha tradicions que no canvien. Pronovias –un dels gegants de la indústria nupcial, que també té sota el seu paraigua les marques Nicole Milano i House of St. Patrick- va tenir el seu protagonisme tancant la quarta jornada de la Valmont Barcelona Bridal Week. I ho va fer amb un homenatge al glamur i sofisticació del cinema clàssic a través d’una col·lecció de vestits que cobrien totes les opcions estilístiques: des de la núvia tradicional fins a la bohèmia, a la sexi o a la sòbria (aquesta sempre amb les espatlles ben marcades, per cert). A diferència d’altres edicions, però, aquest cop no es va poder comparar la col·lecció de Pronovias amb la de Rosa Clará, una altra firma catalana de prestigi dins del sector nupcial, però que no va apuntar-se al carrusel de les desfilades virtuals. “El projecte digital és molt bo, però ens ha enganxat en unes dates que s’allunyen molt del nostre calendari comercial -expliquen fonts de l’empresa-. Però per descomptat que hi participaríem, en una altra edició digital”. El futur ja és aquí, fins i tot per a les núvies.