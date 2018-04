Antonio Banderas posa en dubte la violència de l'1 d'octubre

L'actor malagueny Antonio Banderas, de 57 anys, ha trobat uns instants durant la promoció de la sèrie biogràfica de Pablo Picasso —anomenada 'Genius' i en la qual ha donat vida a l'artista— per parlar de política. Ha sigut a 'The Guardian', on ha fet càbales sobre el posicionament polític que hauria tingut el pintor en relació al conflicte polític entre Catalunya i Espanya.

"La justícia i la legalitat són una gran font de debat a Espanya en aquest moment, amb alguns polítics catalans empresonats per la seva participació en el referèndum no oficial celebrat l'octubre de l'any passat. On pensa Banderas que s'hauria situat l'artista en el tema de la independència catalana?", pregunta l'entrevistador. Una pregunta complexa a la qual l'exmarit de Melanie Griffith respon: "Crec que Picasso s'hauria mantingut al costat de la llei, de la Constitució".

La democràcia, l'"obstacle" de l'independentisme

Repreguntat pel periodista, Banderas es manté ferm en la seva resposta i afegeix que el bàndol constitucional també és el seu. "Crec que sí. Aquest és el costat on també soc jo —afegeix—. Entenc el romanticisme de moltes persones, entenc la voluntat política de moltes persones, però entenc que la Constitució també els permet la possibilitat de fer un referèndum de debò. Però tenen un obstacle davant d'ells anomenat democràcia", sentencia.

540x306 Antonio Banderas, caracteritzat de Picasso per a la sèrie 'Genius' / National Geographic Antonio Banderas, caracteritzat de Picasso per a la sèrie 'Genius' / National Geographic

Interessat per l'opinió política del protagonista de 'La máscara del zorro', el periodista pregunta: "Oblida't de Picasso. Què en pensa Banderas de la recent violència durant la qual, segons els informes, 900 persones van resultar ferides mentre intentaven votar en el referèndum? Els enfrontaments van ser la culminació de les tensions després que Madrid declarés el referèndum il·legal i inconstitucional". Davant del plantejament, Banderas opta per posar en dubte que l' 1-O hi hagués violència de l'Estat cap als ciutadans catalans que van anar a votar. "Això és molt més complicat. I ara em ficaré en problemes... Però si tu ets qui porta els meus fills com a escuts, els meus avis com a escuts, i vols saltar-te la llei, hauràs de passar per sobre dels meus fills i dels meus avis; és una mica graciós, no? Hi va haver 900 persones ferides, on són?", conclou el popular actor.