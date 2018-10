Kim Kardashian, angoixada perquè Kanye West vol més fills

Tres fills no són prou per a Kanye West. Segons explicava Kim Kardashian a l’últim episodi de ‘Keeping up with the Kardashians’ [Les Kardashian], el seu marit vol seguir expandint la família. "M’ha estat insistint –admetia l'empresària–, ell en vol uns set. S’ha quedat amb la fixació del set". El matrimoni ja té tres fills: Chicago, de 9 mesos, Saint, de 2 anys, i North, de 5.

Kardashian, que es mostrava preocupada per la fixació del raper per seguir ampliant la prole, confessava en el programa que "és de bojos" pensar en més fills, sobretot en el "món en què ens ha tocat viure". La model, de 38 anys, es referia als últims tirotejos que hi ha hagut en centres escolars als Estats Units.

En el mateix episodi també es podia veure com la família anava a una manifestació en contra de la venda d’armes a Washington DC. "Penso en un bilió per cent que necessitem lleis més estrictes pel que fa a les armes. No s’hauria de poder entrar en una botiga i comprar-ne una", deia Kardashian.

Actualment les tres germanes Kim, Kourtney i Khloe Kardashian són de vacances a Bali, Indonèsia.