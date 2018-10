Sinéad O'Connor es converteix a l'islam

La cantant irlandesa Sinéad O'Connor ha anunciat que s'ha convertit a l'islam. En un vídeo penjat al seu compte de Twitter, O'Connor proclama la 'xahada' (en àrab, 'testimoniatge'), la fórmula mitjançant la qual es professa la fe de l'islam. La cantant també s'ha canviat el nom pel de Shuhada Davitt, i demana paciència als musulmans perquè "encara diu algunes paraules malament".

Sinéad O'Connor també ha adoptat el mocador islàmic, el hijab, i s'ha canviat la foto de perfil a Twitter per un mem amb el logotip de Nike on es llegeix: "Wear a hijab. Just do it" [Posa't un hijab. Fes-ho].

En altres vídeos penjats a Twitter, Shuhada Davitt també apareix cantant l''adhan', la crida utilitzada en l'islam per convocar els fidels a l'oració. El seu nom, Shuhada, significa 'màrtir'.

Here is my 1st attempt at singing the Azan. I got some pronouncition wrong because emotions took me from my page... but there’ll be hundreds of others onstage to come ... https://t.co/vDFyheqOOc — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 d’octubre de 2018

Als vídeos, Sinéad O'Connor hi apareix feliç, res a veure amb les últimes imatges que la mateixa cantant va difondre a Facebook, on apareixia plorant i explicava que estava rebent tractament psiquiàtric. En el vídeo assegurava que el seu psiquiatre –que li dona suport en la seva lluita contra les tres malalties mentals que l’afecten, segons explicava ella mateixa– és l’únic motiu pel qual encara està viva.

La cantant va carregar contra la seva família, a la qual acusava d’haver-la deixat sola i de no haver-la cuidat. “Les malalties mentals són com les drogues. No importa qui ets i el pitjor és l’estigma. De sobte la gent que més t’hauria d’estimar i cuidar et tracta com una merda. És com una caça de bruixes”, assegurava entre llàgrimes. “Estic sola, no hi ha absolutament ningú en la meva vida”.

No era el primer cop que la irlandesa era notícia pels seus problemes de salut mental. Al maig va desaparèixer després de sortir a passejar en bicicleta amb uns amics. La desaparició va preocupar els seus companys, que temien que la cantant fes realitat les amenaces d’acabar amb la seva vida. “M’he pres una sobredosi. No hi ha cap altra manera d’aconseguir respecte”, admetia la cantant en un altre missatge, que deia que era en un hotel de Dublín amb un nom fals i lamentava: “Podria estar morta durant setmanes i ni els meus fills ni la meva família ho sabrien”. La nota tenia un to extremadament dramàtic i de comiat. En l’últim paràgraf, deia: “Ben fet, nois, finalment us heu desfet de mi”. Fonts policials van explicar més tard que O’Connor va ser “localitzada” i que va rebre atenció mèdica.

La cantant ha tingut una vida complicada, marcada per la mort de la seva mare quan ella era adolescent. Segons la compositora, tant ella com els seus germans van ser víctimes d’abusos per part dels pares, que els van criar en un ambient catòlic molt estricte.