La família reial mostra en un vídeo escenes de la seva vida privada

El rei Felip VI celebra dimarts el seu cinquantè aniversari, i per celebrar-ho la Casa Reial ha fet públic aquest dissabte un vídeo que recull imatges de diverses escenes quotidianes del monarca amb la seva dona, Letícia, i les seves filles, Elionor i Sofia.

El primer fragment del vídeo correspon al procés d'enregistrament del discurs de Nadal del monarca. Durant una pausa de la gravació, la reina i les dues nenes entren a la sala i comenten la situació amb el seu pare i amb els tècnics que participen en el rodatge. "Sembles una nena", li diu Elionor al seu pare, en referència al fet que va maquillat. A continuació es pot veure també com Felip VI i la seva hereva miren el vídeo del missatge de Nadal acompanyats, entre altres, del president de RTVE, José Antonio Sánchez.

Una altra de les escenes incloses al vídeo, corresponent al dia 10 de gener, mostra com els reis acompanyen les seves filles a l'escola. Mentre Felip condueix, Letícia s'interessa per l'examen de naturals que té aquell dia Elionor, que no recorda a quina hora té la prova però sí que demostra que s'ha estudiat bé la taula periòdica.

El vídeo també mostra un àpat al palau de la Zarzuela, concretament el dinar del 13 de gener. Amb els quatre membres de la família asseguts en una taula rodona -i amb Elionor vestida, curiosament, igual que el dia de la gravació del missatge de Nadal-, el pare parla amb les nenes sobre l'escola mentre la reina els serveix un plat de sopa de verdures. Quan la princesa d'Astúries la tasta, es crema, i la seva germana se'n riu.