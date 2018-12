La filipina Catriona Gray, Miss Univers 2018

Un any més, el concurs de bellesa Miss Univers ha anunciat el veredicte: la filipina Catriona Gray és la dona més bonica del planeta. Un títol que ha aconseguit avui en una gran final a Bangkok, Tailàndia, i amb el qual les Filipines ja sumen el seu quart podi en aquest certamen de bellesa. Encara que hi participés com a representant del país asiàtic, Catriona Gray va néixer a Austràlia el 1994 i és de pare australià i mare filipina. Però quan va acabar la secundària es va traslladar al país filipí i ha estat allà on ha desenvolupat la seva carrera com a model.

Gray ha rebut la tiara de mans de la seva predecessora, la sud-africana Demi-Leigh Nel-Peters. En segon lloc ha guanyat Tamaryn Green, del mateix país africà, i la veneçolana Sthefany Gutiérrez ha ocupat la tercera posició.

"És increïble, encara no m’ho puc creure", ha confessat la nova Miss Univers davant dels mitjans de comunicació. La model ha anunciat que el seu primer objectiu és ampliar la consciència de la població davant l’amenaça de la sida, una malaltia que la toca de prop, perquè fa uns anys va perdre un amic per complicacions derivades del VIH. Gray també vol treballar per proporcionar "educació de qualitat" als nens dels barris més desfavorits. Una tasca que ja va començar a dur a terme fa tres anys, abans de presentar-se al famós certamen.

La model entre algunes de les altres participants al certamen de bellesa

Ara, com a premi per haver rebut el títol de Miss Univers 2018, se li ha atorgat un luxós àtic a Nova York i un sou de 250.000 dòlars. A més, durant el seu regnat assistirà a nombroses audicions per convertir-se en la imatge de diferents marques.

D’altra banda, l’espanyola Ángela Ponce, que passarà a la història per haver sigut la primera dona transsexual en participar en el concurs, ha quedat eliminada a la primera ronda. Tot i això, els organitzadors del certamen han emès un vídeo especial sobre el pas de la model pel certamen i l'han deixat desfilar sola a la passarel·la, on ha rebut una gran ovació del públic. Seguidament ha aprofitat per enviar un missatge: "La meva esperança és que el dia de demà puguem viure en un món d’igualtat per a tots. Simplement que entenguem que som humans i que hem de fer-nos la vida més fàcil els uns als altres".