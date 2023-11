El palau d'Esperanza Aguirre on es feien les reunions del PP es lloga ara per a festes

BarcelonaEls edificis històrics, si es conserven, són testimonis de la forma que adopta el món amb el pas del temps. Passi el que passi, continuen palplantats, inerts, davant la voràgine de l'exterior i les converses dins les seves parets. És el cas del palauet del marit d'Esperanza Aguirre, construït el segle XVIII pel Conde de Bornos. Aquesta casa al centre de la capital espanyola ha estat i és l'actual la residència de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid des que es va casar amb Fernando Ramírez de Haro, que encara té el títol de conde. Però els temps canvien i el que havia estat el lloc de trobada de la família Ramírez-Aguirre, ara es lloga per a festes d'expats.

Serà precisament al palau del Conde de Bornos, considerat monument històric per l'Ajuntament de Madrid, on la model i actriu Olivia Palermo presentarà el 30 de novembre la nova col·lecció càpsula de vuit dissenys creats amb la firma Scalpers. S'espera que sigui un esdeveniment multitudinari on es reuneixin personalitats de la moda, influencers i amistats de la nord-americana per celebrar el nou llançament.

No és la primera vegada que el palauet acull un esdeveniment com el de Palermo. De fet, la meitat dreta de la casa apareix en un portal de lloguer d'espais per a esdeveniments des del 2019, l'any que va morir la sogra d'Aguirre, que vivia en aquesta part. Precisament els mateixos salons i menjadors on ara es fan presentacions i esdeveniments d'empreses, fa alguns anys eren un dels espais de trobada de la cúpula del Partit Popular. S'hi feien sopars, reunions i fins i tot s'hi havien arribat a tancar acords entre presidents i alts càrrecs del partit on militava Aguirre. "Era un lloc discret i l'Esperanza sempre ens hi havia rebut molt bé" és el que ha declarat a la revista d'El Confidencial un dels periodistes que assistia a les trobades del partit.

El casalici, que es troba en un carrer de vianants al centre de Malasaña, compta amb tres plantes amb balcons i amb la porta d'entrada emmarcada amb un arc de pedra. Pel que fa a l'interior, la casa està dividida en dues meitats separades per l'escala principal: a la banda esquerra és on viu Aguirre amb el seu marit, a la dreta hi ha l'espai per a esdeveniments. El lloguer d'un pis com aquest oscil·la dels 6.000 euros als 15.000 segons el pla contractat, amb càtering, sense càtering i hores de lloguer. Ara mateix Aguirre no sap si també assistirà a la presentació de la col·lecció càpsula de l'actriu i model Olivia Palermo de dijous vinent. Per anar-hi, només hauria de travessar el replà i obrir la porta del pis del davant.