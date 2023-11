Shakira accepta l'acord judicial: "Els meus fills m'ho han demanat"

Barcelona"Som aquí". Aquestes són les paraules que ha dit Shakira als passadissos de l'Audiència de Barcelona just abans d'enfrontar-se a un judici per frau fiscal. En aquell moment, la cantant colombiana ja sabia que la sessió seria ràpida i que s'hauria de limitar a dir que sí. "Reconeix els fets?", li ha preguntat el jutge. "Sí", ha respost Shakira. Aquest ha sigut el resultat d'un acord de conformitat d'última hora entre les parts per evitar un judici que havia de ser llarguíssim (hi havia més de 100 testimonis previstos) i una possible pena de presó ( li demanaven vuit anys). Finalment, Shakira ha reconegut que va defraudar a Hisenda i ha acceptat una pena de presó de tres anys, que no haurà de complir. Alhora, haurà de pagar una multa milionària: puja fins als 7,5 milions d'euros. Això tenint en compte que durant la instrucció judicial ja havia pagat 17 milions de deute que li reclamava Hisenda.

Shakira accepta l'acord per evitar el judici per frau fiscal

L'agència de representants de la cantant ha fet públic que Shakira "tanca el procés penal per poder prioritzar el seu temps per a la seva carrera i els seus fills". Aquesta és una alternativa judicial habitual en els delictes fiscals; concretament, el 40% d'aquest tipus de delictes acaben en un pacte de conformitat. En el seu cas, Shakira ha insistit que "no és un triomf guanyar el judici si et roben tants anys i temps de vida" i ha insistit que el motiu principal d'aquesta decisió han estat els seus fills, Sasha i Milan. "Els meus fills m'ho han demanat", ha reiterat.

Shakira ha acceptat aquest dilluns una pena de presó de tres anys, tot i que no haurà d'entrar en un centre penitenciari. Concretament, la pena s'ha suspès a canvi del pagament de 432.000 euros en total, una quota de 400 per cada dia que havia d'estar entre reixes. Aquests diners se sumen a la multa d'uns set milions (la meitat del que demanava la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat) pel frau fiscal. La cantant colombiana en prou feines ha estat mitja hora a l'Audiència de Barcelona. Hi ha arribat puntual, a les 10 h.

Els voltants del Palau de la Justícia, però, feia hores que estaven blindats per un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Ningú que no estigués acreditat podia arribar fins als accessos del TSJC i s'havia de quedar a la part central del Passeig Lluís Companys. Tot i que la magnitud del dispositiu ha generat sorpresa entre algunes persones que s'han concentrat a Arc de Triomf, fonts policials apunten que és l'operatiu "estàndard" i "canònic" quan hi ha judicis mediàtics. És el mateix, precisen, que quan hi ha hagut grans judicis contra el Procés independentista. Un cop a dins, la sessió en prou feines ha durat cinc minuts i el magistrat l'ha condemnat a viva veu després de l'acord de conformitat. Ara, aquesta sentència ja no es pot recórrer.

En el comunicat de la seva agència de representants, l'artista també ha aprofitat per criticar el sistema judicial espanyol i ha afirmat que "necessita revisar-se". L'Audiència jutjava aquest dilluns Shakira per un delicte de frau fiscal continuat entre 2012 i 2014. Les sessions, sobretot, havien de determinar quina va ser la seva residència fiscal durant aquests dos anys. Shakira defensava que vivia de manera "nòmada", fent concerts arreu del món, i, per bé que llavors començava la seva relació amb Gerard Piqué i, conseqüentment, les seves visites a Barcelona, assegura que no hi passava prou temps per tributar a Espanya. Tot i arribar a un acord, fonts de la defensa precisen que estaven convençuts que podien provar la seva innocència.

Fins ara la versió de la cantant no havia convençut ni Hisenda, ni la Fiscalia. Per aquest motiu, les acusacions li demanaven 8 anys i dos mesos de presó i una multa de 23,8 milions d'euros. Finalment, tot s'ha saldat amb un acord que s'ha cuinat a foc lent. Pel mig hi ha hagut diversos intents fallits, però finalment, a pocs minuts per a l'inici del judici, l'acord s'ha pogut tancar.