Augmenten a 122 els morts a Xile pels incendis que assolen la regió de Valparaíso

BarcelonaLa xifra de morts a Xile pels devastadors incendis que des de divendres assolen la regió de Valparaíso, uns cent quilòmetres a l'est de la capital, ha augmentat fins als 122. I el pitjor és que encara pot augmentar més, segons ha reconegut el president xilè, Gabriel Boric. "És la tragèdia més gran que hem viscut com a país des del terratrèmol del 27 de febrer del 2010", ha afirmat, en referència al sisme que va causar 525 morts i milers de ferits al sud de Xile fa més d'una dècada. S'ha decretat el dol nacional durant dos dies a partir d’aquest dilluns.

Almenys set incendis continuen actius a la zona, segons la Corporació Nacional Forestal (CONAF). El de més magnitud és el de la Reserva Llac Peñuelas/Las Tablas, al costat de la principal autopista de la regió: ja ha cremat prop de 9.300 hectàrees. També preocupa especialment el foc a Lo Moscoso, per la seva virulència i per la proximitat a zones densament poblades. Divendres es van declarar desenes d'incendis a Xile de manera simultània, coincidint amb una de les onades de calor més intenses que afecten el país els últims anys. Les temperatures han arribat a gairebé els 38 graus a la zona central.

El president Boric s'ha desplaçat aquest diumenge a Quilpué, una localitat molt afectada per les flames. "La prioritat més urgent és recuperar els cossos de les persones que han mort", ha destacat. L'alcaldessa de Viña del Mar, una altra de les ciutats afectades, ha afirmat que hi ha 372 persones desaparegudes. Això no vol dir que totes hagin perdut la vida, però sí que dona una idea de la magnitud de la tragèdia. Es calcula que entre 3.000 i 6.000 habitatges han quedat destruïts pels incendis.

Confusió i ball de xifres

Davant el ball de xifres sobre el nombre de víctimes i les declaracions de vegades contradictòries de les autoritats locals i regionals, el president ha anunciat que, a partir d'ara, l'únic organisme oficial que farà actualitzacions sobre el nombre de morts és el Servei Mèdic Legal. Així espera aturar la confusió.

Boric va declarar dissabte l’estat d’excepció per catàstrofe. Per la seva banda, el Comitè de Gestió de Desastres va instaurar un toc de queda a les localitats de Limache, Quilpué, Villa Alemana i Viña del Mar amb l'objectiu d'agilitar l'arribada dels serveis d'emergència i facilitar l'evacuació. Boric ha defensat aquest diumenge “mantenir el toc de queda tot el que sigui necessari sense cap mena de complex”. Així mateix, el ministeri de Salut ha decretat l'alerta sanitària a la zona.

Per la simultaneïtat dels focs i el lloc on van començar, les autoritats creuen que alguns podrien ser intencionats. "Es fa difícil pensar que puguin existir persones tan miserables, capaces de generar tanta mort i dolor, però si existeixen, les buscarem, les trobarem i hauran de fer front a la repulsa, no només de la societat sencera, sinó també de tot el pes del dret i la llei", ha advertit el president.

"Xile s'enfronta de nou a devastadors incendis amb nombroses víctimes mortals que ens recorden els estralls de la sequera i el clima. Trasllado el meu suport i solidaritat al govern i al poble xilè, la UE està a punt per col·laborar i proporcionar ajuda en aquests moments difícils", ha escrit a la xarxa social X aquest diumenge l'alt representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors, Josep Borrell. Però l'ajuda de la Unió Europea no es pot activar fins que Xile la demani formalment a Brussel·les i, de moment, no ho ha fet.