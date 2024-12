Macron diu que nomenarà un nou primer ministre "els pròxims dies"

ParísEl president de França, Emmanuel Macron, no ha anunciat encara qui serà el nou primer ministre després de la dimissió, forçada per l'oposició, de Michel Barnier. "Nomenaré un primer ministre els pròxims dies", ha dit en un discurs televisat. Macron ha culpat "l'extrema dreta i l'extrema esquerra" de la situació d'inestabilitat al país, per haver-se unit per tombar els pressupostos i el primer ministre. "No assumiré mai la responsabilitat dels altres", ha dit. I també ha subratllat que té previst exercir "plenament" el mandat de cinc anys.

Michel Barnier, ha acudit a les 10 d'aquest matí a l'Elisi a presentar la seva dimissió davant de Macron, després de la moció de censura aprovada ahir que l'obligava a fer-ho. Barnier s'ha reunit durant una hora amb Macron i el president ha acceptat la seva dimissió. Aquest dimecres, els diputats d'extrema dreta de Marine Le Pen es van sumar a la moció de censura presentada per les forces d'esquerres i van fer caure l'executiu. L'endemà de la moció, el president de la República ha intensificat els contactes per nomenar un nou primer ministre el més ràpid possible, per evitar que la crisi política s'agreugi.

Segons diferents mitjans francesos, aquest migdia el president ha dinat amb François Bayrou, un dels noms que han circulat amb més força durant les últimes hores com a possible substitut de Michel Barnier. Bayrou, liberal, va ser ministre de Justícia amb el govern conservador de Édouard Philippe i és líder del partit MoDem (Moviment Demòcrata), un dels socis parlamentaris dels Macron. El seu perfil és més centrista que el del conservador Barnier. També passaran per l'Elisi aquesta tarda la presidenta de l'Assemblea Nacional i el del Senat.

El govern més breu

Barnier, un polític veterà que abans va ser el negociador del Brexit per a la Unió Europea, serà el primer ministre que menys temps ha governat en la història moderna de França, només tres mesos. També és el primer que tomba l'Assemblea en sis dècades: cap govern francès havia perdut un vot de confiança a la V República des del de Georges Pompidou el 1962.

Amb la caiguda del govern només tres mesos després del seu nomenament i amb una Assemblea sense majories sòlides, França es veu abocada altre cop a la inestabilitat i a la ingovernabilitat. Per aquest motiu Macron busca amb urgència un nou primer ministre i un govern que es posin a treballar immediatament per refer els pressupostos del 2025 i aconseguir tramitar-los al parlament per evitar una altra moció de censura.

L'extrema dreta de Marine Le Pen vol donar una oportunitat al nou executiu, sigui quin sigui -no presentarà una moció de censura immediatament com si que farà el bloc d'esquerres-, però ha insistit en què els pressupostos han d'incloure les seves propostes, com tornar a vincular la pujada de les pensions a la inflació. El nou govern, si vol que l'Assemblea aprovi els pressupostos, haurà de tenir en compte les exigències de l'extrema dreta. O negociar-los amb el bloc d'esquerres.