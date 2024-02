Un ex primer ministre dels Països Baixos i la seva dona moren agafats de la mà en una eutanàsia conjunta

BarcelonaL'ex primer ministre holandès Dries van Agt ha mort agafat de la mà de la seva dona Eugenie, en una eutanàsia conjunta. Tots dos tenien 93 anys. Les morts les va anunciar The Rights Forum, un grup propalestí que Van Agt havia creat en els seus últims anys, més d'esquerres, que deia que se n'havien anat "junts i agafats de la mà". El director de l'entitat, Gerard Jonkman, va dir la setmana passada a una emissora local que Van Agt i la seva dona estaven molt malalts i que "no podien passar l'un sense l'altre". Van Agt, que va ser primer ministre dels Països Baixos entre 1977 i 1982, mai no es va recuperar completament d'una hemorràgia cerebral que va patir l'any 2019.

Van Agt portava 70 anys amb la seva dona Eugenie, a qui va conèixer durant la seva època d'estudiants a Nimega, a l'est del país, i des de llavors van ser inseparables: ella el va acompanyar i va aconsellar durant la seva etapa com a ministre de Justícia (1971- 1977), d'Exteriors (1982) i com a primer ministre de tres gabinets entre 1977 i 1982, segons informa Efe. També va estar al seu costat quan va fundar el 2009 The Rights Forum, centre de coneixements sobre Israel i Palestina, on va intentar materialitzar la cerca d'una solució pacífica al conflicte araboisraelià, recerca a la qual es va dedicar en cos i ànima des que va visitar Cisjordània el 1999. Junts van viatjar pel món per feina, i van ser inseparables durant dècades, per això també tenien clar que no volien viure l'un sense l'altre.

El 5 de febrer, tots dos amb 93 anys i amb un estat de salut deteriorat, envoltats dels seus éssers estimats, van morir "agafats de la mà" després de sotmetre's junts a una eutanàsia, segons l'anunci de Fransien van ter Beek, presidenta de l'Associació Neerlandesa per al Final de Vida Voluntari (NVVE, en les sigles en neerlandès).

L'eutanàsia en parella és poc habitual en les morts assistides als Països Baixos, però és una tendència creixent. El 2022, últim any del qual es tenen xifres oficials, hi va haver gairebé 9.000 eutanàsies als Països Baixos, incloses les de 29 parelles, és a dir, 58 persones en total. El 2021 van ser 16 parelles, i el 2020, 13. El percentatge és petit, però cada vegada més gran, segons dades dels Comitès Regionals de Revisió de l'Eutanàsia (RTE). "No passa gaire sovint, perquè no és un camí fàcil", va dir Van ter Beek a la cadena NOS. Els metges estudien la sol·licitud d'una parella com dos processos individuals i estan sotmesos a les condicions de qualsevol altre cas.

L'eutanàsia és legal als Països Baixos des del 2002, però s'autoritza en condicions molt estrictes i només es pot fer sota supervisió mèdica, per la qual cosa qualsevol altra forma d'ajudar algú a suïcidar-se es considera il·legal. Els requisits exigeixen que la decisió sigui "voluntària i ben pensada", davant d'un "patiment insuportable i desesperat", i que "no hi hagi alternativa raonable".