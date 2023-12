Putin no cedeix: "La pau arribarà quan hàgim assolit tots els nostres objectius a Ucraïna"

BarcelonaEl president rus, Vladímir Putin, ha assegurat, desafiant, que els seus objectius a la guerra d'Ucraïna no han canviat. "La pau arribarà quan s'assoleixin tots els objectius" que es va marcar fa gairebé dos anys, quan va llançar la invasió a gran escala: la "desnazificació", la desmilitarització i l'estatut neutral del país, no-alineat amb l'OTAN. Putin no està disposat a cedir: ha estat el principal missatge de la seva maratoniana roda de premsa de finals d'any, emesa en directe per la televisió estatal, on un grup seleccionat de periodistes i ciutadans li han formulat preguntes. Putin ha demostrat també la seva forma física i mental, en una exhibició mediàtica que ha durat més de quatre hores.

Inscriu-te a la newsletter Internacional El que sembla lluny importa més que mai Inscriu-t’hi

L'any passat Putin –que s'ha mantingut al poder alternant els càrrecs de president i de primer ministre des del 2000– va cancel·lar l'esdeveniment per no haver de respondre les preguntes sobre l'empantanament de la invasió d'Ucraïna. Però ara la situació és diferent: al febrer es compliran dos anys de l'inici de la invasió i ara el Kremlin es veu més fort.

La contraofensiva ucraïnesa no ha aconseguit penetrar en les línies russes, molt fortificades, i això està fent trontollar el suport dels aliats de Kíiv. Preguntat per un periodista sobre si lamentava algun error en tots els seus anys al poder, Putin ha respost, lacònic: "Haver estat massa ingenu amb els nostres socis".

El president rus ha assegurat que les seves tropes han destruït 747 tancs i 2.300 vehicles blindats de l'exèrcit ucraïnès des de l'inici de la contraofensiva. I ha descartat una nova mobilització de civils per lluitar a Ucraïna. "No cal", ha conclòs. "Vam tenir una mobilització parcial en què vam reclutar 300.000 persones. Els nois han combatut bé. Ara n'hi ha 244.000 al camp de batalla i tenim molt bons especialistes". Putin ha explicat que 41.000 reclutes russos han estat llicenciats per haver arribat a l'edat o per motius de salut. I que fins a 486.000 s'han ofert per signar contractes amb l'exèrcit: "El flux d'homes disposats a defensar els interessos del país no està frenant", ha dit Putin.

Accent electral

La roda de premsa ha tingut un marcat accent electoral: Rússia celebra eleccions el març del 2024. Putin no té oposició (els únics que li podrien fer ombra, Aleksei Navalni i Vladímir Karà-Murzà, són a la presó complint llargues condemnes i qualsevol forma de dissidència és reprimida) i manté uns índexs de popularitat del 85% a les enquestes. Les eleccions a Rússia tampoc no són transparents, però els problemes subjacents són greus: una creixent inflació, la repressió contra tota forma de dissidència, les morts i l'esgotament entre les tropes enviades a Ucraïna i l'aïllament respecte a Occident també estan passant factura.

Moltes de les preguntes adreçades a Putin s'han centrat en les condicions de les tropes russes al front. Una dona vestida d'uniforme s'ha queixat que com que va ser reclutada per una milícia del Donbass no rep les ajudes de l'estat, cosa que el president s'ha compromès a resoldre. Un altre exsoldat que combatia amb una empresa militar privada ha lamentat que no li hagin concedit l'estatut de veterà per poder tornar a Rússia. Sense esmentar el nom de Wagner, Putin li ha respost que s'assegurarà que tots els exmercenaris siguin respectats. També hi ha hagut situacions tragicòmiques, com la d'un periodista d'una televisió de Lugansk que ha dit a Putin que no venia a fer-li preguntes sinó a agrair-li com està sent de fàcil la integració de la regió ucraïnesa a la Federació russa.

Putin ha volgut deixar clar que les regions ucraïneses que el Kremlin es va annexionar fa més d'un any després d'uns referèndums sense cap garantia "són part de Rússia". Durant la roda de premsa s'ha fet una connexió amb un hospital oncològic de la regió de Zaporíjia. També s'ha emès un vídeo d'un grup de criatures que demanaven millores al gimnàs de la seva escola a la península de Crimea, que Rússia es va annexionar el 2014.

Putin també ha volgut deixar espai per respondre al malestar causat entre la població russa per la crisi econòmica. Una pensionista de la regió de Krasnodar ha preguntat al seu "estimat" president per què el preu dels ous i el pollastre s'ha disparat tant i li ha demanat que hi intervingui. Putin li ha respost que hi ha un problema d'increment de demanda i s'ha disculpat per l'"error en la feina del govern", abans de prometre que tot anirà millor.

Relacions amb Occident i amb la Xina

Putin s'ha mostrat obert a millorar les relacions amb Europa i els Estats Units, però ha atribuït a Occident tota la responsabilitat de la guerra, assegurant que la seva política des del 2014 "no va deixar cap altra opció". "Nosaltres no vam ser els que vam espatllar les relacions amb Occident: van ser ells els que van intentar empènyer-nos a un segon o tercer pla o ignorar els nostres interessos", ha assegurat el president rus.

També ha saludat els governs ultradretans de l'hongarès Viktor Orbán, que frena l'ajuda de la UE a Kíiv, i de l'eslovac Robert Fico: "No són pro-russos, són nacionalistes", ha dit el president rus. Alhora s'ha mostrat obert a reprendre la "relació amistosa de treball" amb el president francès, Emmanuel Macron.

Sobre la Xina, Putin ha assegurat que les relacions són més importants que mai i ha pronosticat un creixement del 30% en l'intercanvi comercial entre els dos gegants. "Les relacions Rússia-Xina són una de les garanties més significatives d'estabilitat al món", ha dit, i ha admès que hi ha "cooperació en l'àmbit militar, però no creem blocs contra tercers països", ha afirmat.

Putin també s'ha referit als Estats Units: "Estem disposats a arreglar les relacions amb ells perquè són un país necessari al món, però les seves polítiques imperials són un obstacle".