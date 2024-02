França alerta d’una xarxa de desinformació a internet per desestabilitzar Europa

ParísA menys de quatre mesos per a les eleccions europees, el govern francès ha fet sonar l'alarma: Rússia ha redoblat la seva campanya de desinformació i ingerència a internet per desestabilitzar Europa. París adverteix que ha detectat 193 "portals d'informació" que formen part d'una xarxa de propaganda a gran escala orquestrada pel règim de Vladímir Putin i que té l'objectiu d'incidir en les opinions públiques dels països occidentals. "Creiem que aquesta xarxa que han posat en marxa actors russos és per influir en les eleccions europees. Hi ha diferents països afectats", ha assegurat aquest dilluns el ministre d'Exteriors de França, Stéphane Séjourné.

Inscriu-te a la newsletter Internacional El que sembla lluny importa més que mai Inscriu-t’hi

Els portals publiquen notícies en diferents idiomes com l'espanyol, el francès i l'alemany, sobretot relacionades amb la guerra a Ucraïna. Un dels més actius, amb versió en castellà, és el de Pravda, segons apunta l'informe que l'agència francesa encarregada de detectar les ingerències digitals estrangeres, Viginum, ha publicat aquest dilluns.

El document explica que la majoria de webs de la xarxa, batejada com a Portal Kombat, no produeix continguts originals sinó que es fa ressò de continguts a xarxes socials publicats per actors propers a Rússia, que sovint actuen amb perfils falsos, d'agències de premsa o mitjans de comunicació russos o de webs oficials del govern de Putin.

Narratives inexactes i enganyoses

"Molt orientats ideològicament, els continguts exposen narratives manifestament inexactes o enganyoses", apunta l'informe. En el cas del portal francès de Pravda, Viginum considera que "participa directament en la polarització del debat públic digital francòfon". En qualsevol cas, l'organisme també subratlla que l'impacte d'aquest tipus de webs és molt limitat perquè no tenen un consum massiu. Els investigadors francesos no han aconseguit conèixer la identitat de les persones o de l'organisme que hi ha darrere d'aquesta "màquina infernal de desinformació" però creuen que l'operació "està pilotada directament per l'administració presidencial a Moscou".

El titular d'Exteriors francès ha assegurat després de reunir-se amb els seus homòlegs d'Alemanya, Annalena Baerbock, i de Polònia, Radoslaw Sikorski, que els tres països europeus estan "units" i compromesos per lluitar conjuntament contra la ingerència russa. "Els tres països hem estat víctimes de la mateixa estratègia de desestabilització", ha subratllat Séjourné.

Eina comuna contra la desinformació

França, Alemanya i Polònia han anunciat que posaran en marxa un pla conjunt per denunciar i frenar l'estratègia russa de desinformació, tot i que no han ofert detalls sobre el pla. "Utilitzarem totes les eines per identificar les notícies falses, qualificar-les com a tal i denunciar-les públicament", ha afirmat el ministre francès. "Rússia modifica els fets i la veritat perquè en un món on tothom està desorientat té més influència qui té una força més organitzada", ha destacat Sikorski.