La increïble història del nen francès de nou anys que ha viscut sol a casa durant dos anys

ParísCada matí, el nen arribava puntual a l'escola. Anava ben vestit i treia bones notes. Aparentment, res feia sospitar que el menor, de nou anys aleshores, havia estat abandonat per la seva mare al pis on vivien, un habitatge de protecció oficial situat en un barri popular de Nersac, als afores d'Angulema (Nova Aquitània). La mare va marxar a viure amb la seva nova parella a cinc quilòmetres i de tant en tant portava menjar al seu fill, sobretot plats en llauna, menjar porqueria i dolços. El nen va viure sol durant dos anys, fins que en va fer 11, sense que ningú donés l'avís. Finalment, una veïna va denunciar la situació a la policia, la mare va ser detinguda i els serveis socials es van fer càrrec del menor.

La increïble història, revelada per un diari local, ha provocat un gran impacte a Angulema. Com pot ser que un nen hagi viscut sol durant dos anys sense que ningú se n'adonés? "Somreia, era bon alumne, sempre anava ben vestit, net... No hi havia cap signe que indiqués la situació que vivia", ha dit l'alcaldessa de Nersac, Barbara Couturier. Alguns dels seus veïns sí que sabien que el menor vivia sol però diuen que tenien por de la mare. "Una amiga i jo li havíem dit que no deixés el nen sol, però ella ens va dir que no era problema nostre", ha declarat una veïna a TF1. Altres veïns han indicat a la cadena de televisió BFMTV que la dona mostrava una actitud desafiant.

Els fets van passar entre el 2020 i el 2022, però s'han sabut ara perquè aquest mes de gener s'ha celebrat el judici en què la mare del menor ha estat condemnada a 18 mesos de presó, tot i que no haurà d'ingressar-hi i només haurà d'estar sis mesos amb un braçalet electrònic que controlarà els seus moviments. Durant el judici han sortit a la llum alguns detalls de les condicions de vida de l'infant: a l'apartament sovint no hi havia electricitat i el nen havia de viure sense llum ni calefacció. De vegades dormia amb tres mantes per no passar fred. Els veïns el veien sovint mirant per la finestra, amb la mirada perduda al cementiri que hi ha davant l'edifici d'habitatge social, segons revela el diari Charente Libre.

La nevera buida

Quan la policia va entrar a l'habitatge, la nevera estava pràcticament buida i les escombraries plenes de restes de llaunes i menjar porqueria que li portava la seva mare quan l'anava a visitar. Alguns veïns sovint també li donaven menjar i de vegades el nen agafava d'amagat tomàquets d'un hort que tenia un dels veïns. Segons Couturier, la mare s'havia adreçat a l'ajuntament explicant que tenia problemes financers i demanant ajuda per poder menjar. "Primer li vam donar bons alimentaris. Però la gerent del supermercat em va dir que agafava pizzes, productes congelats i brioixeria", ha explicat l'alcaldessa a BFTMV.

Durant el judici, la mare va negar els fets i va assegurar que vivia a casa amb el seu fill, però els investigadors de la policia van desmuntar el seu relat. A l'apartament no hi havia roba de la dona, ni tan sols un raspall de dents. Tampoc era cert, com ella havia declarat, que acompanyava el seu fill a l'escola. El rastreig del seu mòbil va revelar que quan el menor entrava o sortia de l'escola, el telèfon sempre era a casa de la seva parella. "M'oblidava sovint el mòbil", es va intentar justificar la dona.

També va intentar treure importància a les acusacions d'abandonament d'un menor: "No soc una mare helicòpter", va declarar. El nen, ja gairebé adolescent, viu des del 2022 amb una família d'acollida. La seva mare només l'ha visitat dues vegades i segons asseguren els mitjans francesos, el menor no la vol veure més. "Quina tristesa!", va dir durant el judici la fiscal de cas, Anna Medioni.