L'herència antisemita que Le Pen vol dissimular

ParísQuan els presidents del Senat i de l’Assemblea Nacional francesa van convocar una marxa ciutadana contra l’antisemitisme per a aquest diumenge en resposta a l’onada d’actes contra la comunitat jueva a França, no s’esperaven que l’extrema dreta se sumés a la convocatòria. Però Marine Le Pen, líder del Reagrupament Nacional (RN) –hereu del Front Nacional fundat pel seu pare, Jean-Marie Le Pen– i primera força de l'oposició, va sorprendre anunciant que el seu partit s’hi sumava, cosa que va crear una gran polèmica al país. El president, Emmanuel Macron, ha llançat una advertència –en una clara al·lusió a l'extrema dreta– contra aquells que "confonen el rebuig dels musulmans amb el suport als jueus".

Al govern francès i a la dreta tradicional la presència de diputats d'extrema dreta a l'acte de diumenge els incomoda, però no els han vetat la participació, tal com exigien formacions d'esquerres. "Anunciant que participaria en aquesta manifestació, l'RN sabia que crearia polèmica, que desviaria l'objectiu de la manifestació i el seu principal objectiu, la lluita contra l'antisemitisme", critica el president del Consell Representatiu de les Institucions Jueves de França (Crif), Yonathan Arfi, en una entrevista a la cadena TF1. Des del 7 d'octubre, dia de l'atac de Hamàs, s'han denunciat a França més de 1.500 actes antisemites –agressions verbals i físiques a jueus, dibuixos d'esvàstiques, etc.–, més del doble que durant tot l'any passat, segons dades del ministeri de l'Interior.

L’antisemitisme forma part de l’ADN de l’extrema dreta europea. El feixisme i el nazisme del segle XX han alimentat les idees de la ultradreta a Europa. I l'RN no n’és una excepció. El partit el van fundar una amalgama de grups feixistes, entre els quals col·laboracionistes nazis, liderats per Le Pen pare, que ha estat condemnat per la justícia en sis ocasions per haver defensat públicament idees antisemites. El fundador del Front Nacional, de 95 anys i ara retirat de la vida política, va arribar a dir fa anys que les cambres de gas eren una anècdota de la Segona Guerra Mundial.

Instrumentalització de la marxa

Marine Le Pen fa temps que intenta deixar enrere la imatge de partit d'extrema dreta per poder arribar a l'Elisi i, en aquesta estratègia per suavitzar la seva imatge, fa esforços per dissimular l'antisemitisme que ha acompanyat sempre la ideologia de la formació. Però l'actual president del partit, l'eurodiputat Jordan Bardella, ha tingut una relliscada amb la qual ha deixat clar que l'RN continua sent un partit d'idees antisemites: interrogat a la televisió sobre la polèmica per la voluntat de la formació d'assistir a la marxa de diumenge i sobre les idees negacionistes de l'Holocaust del fundador del partit, Bardella va dir que no considerava que Jean-Marie Le Pen fos antisemita. L'afirmació va encendre els ànims de la comunitat jueva. “La instrumentalització que fa l'RN d’aquesta marxa és indecent”, lamentava el president del Crif.

L'endemà va haver de corregir les seves paraules, però la idea del president de l'RN defensant el fundador del partit ha tirat per terra l'estratègia de Marine Le Pen. "L'RN continua sent un partit de tendència antisemita. No hi té lloc, a la marxa", ha assegurat a la cadena BFMTV el diputat macronista Jean-Marc Zulesi. Des del partit de Macron, Renaixement, també són crítics amb l'extrema dreta: "No volem ser còmplices de la banalització d'un partit fundat per antisemites", afirmava aquesta setmana el secretari general del partit, Stéphane Séjourné.

Manifestació alternativa

Les esquerres, però, són qui més ha criticat la decisió del Reagrupament Nacional de participar en l'acte de diumenge. Els insubmisos de Jean-Luc Mélenchon, partit molt actiu en la defensa de Palestina, no hi participaran perquè es neguen a desfilar al costat de l'extrema dreta i han convocat per a aquest dissabte una manifestació alternativa "contra la guerra". La líder de França Insubmisa al Parlament, Mathilde Panot, ha recordat que un dels diputats de Le Pen, Frédéric Boccaletti, era propietari d'una llibreria especialitzada en títols antisemites i negacionistes.