Els mapes per entendre com avança la invasió d'Israel a la ciutat de Gaza

BarcelonaEl conflicte entre Israel i Palestina és –en la seva arrel almenys– un conflicte per la terra. Per això, per entendre una mica millor l'abast i les implicacions de la guerra oberta per l'atac de Hamàs del 7 d'octubre, cal mirar el mapa, o diversos mapes, i les dades gràfiques que ens donen algunes claus de la situació.

L'avenç de la incursió israeliana

El dissabte 28 d'octubre, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va anunciar "la segona fase de la guerra" amb "tropes terrestres dins de territori enemic", va dir. Després d'algunes incursions preparatòries els dies anteriors, arrencava finalment la invasió terrestre de la franja de Gaza. Tancs i infanteria israelians han anat avançant i agafant posicions aquests últims dies dins de territori palestí. Hi està havent combats entre soldats israelians i combatents de Hamàs pels carrers de Gaza, i atacs aeris devastadors.

Zona ocupada per les forces israelianes Durant l'inici de les operacions terrestres aquest cap de setmana, tropes israelianes van entrar amb tancs i ja han ocupat posicions fins a 3 quilòmetres dins de Gaza Mur de formigó Filats Zona prohibida (100 m de la tanca) Vies d’evacuació As-Siafa Pas fronterer d’Erez Atatra Beit Lahia Beit Hanun Jabalia Ciutat de Gaza Al-Rashid Salah al-Din Wadi Gaza El dilluns 30 d'octubre, tropes israelianes van entrar en la trama urbana de Gaza, al districte de Zeitoun. Durant unes hores van bloquejar la carretera Salah al-Din, que connecta el nord amb el sud de Gaza, però van acabar retirant-se. 1 km Zona ocupada per les forces israelianes Mur de formigó Filats Zona prohibida (100 m de la tanca) Vies d’evacuació Durant l'inici de les operacions terrestres aquest cap de setmana, tropes israelianes van entrar amb tancs i ja han ocupat posicions fins a 3 km dins de Gaza As-Siafa Pas fronterer d’Erez Atatra Beit Lahia Al-Rashid Beit Hanun Jabalia Ciutat de Gaza Salah al-Din El dilluns 30 d'octubre, tropes israelianes van entrar en la trama urbana de Gaza, al districte de Zeitoun. Durant unes hores van bloquejar la carretera Salah al-Din, que connecta el nord amb el sud de Gaza, però van acabar retirant-se. 1 km Zona ocupada per les forces israelianes Mur de formigó Filats Zona prohibida (100 m de la tanca) Vies d’evacuació Durant l'inici de les operacions terrestres aquest cap de setmana, tropes israelianes van entrar amb tancs i ja han ocupat posicions fins a 3 km dins de Gaza Pas fronterer d’Erez As-Siafa Atatra Al-Rashid Beit Lahia Beit Hanun Jabalia Ciutat de Gaza Salah al-Din El dilluns 30 d'octubre, tropes israelianes van entrar en la trama urbana de Gaza, al districte de Zeitoun. Durant unes hores van bloquejar la carretera Salah al-Din, que connecta el nord amb el sud de Gaza, però van acabar retirant-se. 1 km

La situació actual a la franja de Gaza

La franja de Gaza porta dies preparant-se per a la invasió de les forces israelianes, com a resposta a l'ofensiva inèdita de Hamàs del 7 d'octubre. Pocs dies després, el govern de Benjamin Netanyahu va llarnçar un ultimàtum de vint-i-quatre hores per evacuar el nord de la Franja, fet que va provocar un èxode massiu de palestins que busquen anar al sud tot i que viuen en una ratera.

Més enllà de Gaza: incertesa i inseguretat a la regió Damasc LÍBAN 12 d’octubre: Israel ataca aeroports sirians a Damasc i Alep 15 d’octubre: Els enfrontaments i els bombardejos continuen a la frontera nord d'Israel amb el Líban SÍRIA Haifa Natzaret mar Mediterrani 14 d’octubre: Els Estats Units envien un segon portaavions a l’est del Mediterrani Almenys 58 palestins han mort a Cisjordània CISJORDÀNIA Tel-Aviv Amman Jerusalem mar Mort FRANJA DE GAZA Gaza Beer Sheva 15 d’octubre: La frontera entre Egipte i Gaza continua tancada mentre els diplomàtics negocien per permetre que l'ajuda i els estrangers travessin el pas de Rafah JORDÀNIA ISRAEL EGIPTE 15 d’octubre: Els enfrontaments i els bombardejos continuen a la frontera nord d'Israel amb el Líban Damasc LÍBAN SÍRIA mar Mediterrani 12 d’octubre: Israel ataca aeroports sirians a Damasc i Alep Haifa 14 d’octubre: Els Estats Units envien un segon portaavions a l’est del Mediterrani Tel-Aviv CISJORDÀNIA Jerusalem mar Mort Almenys 58 palestins han mort a Cisjordània Gaza FRANJA DE GAZA Beer Sheva ISRAEL 15 d’octubre: La frontera entre Egipte i Gaza continua tancada mentre els diplomàtics negocien per permetre que l'ajuda i els estrangers travessin el pas de Rafah JORDÀNIA EGIPTE 15 d’octubre: Els enfrontaments i els bombardejos continuen a la frontera nord d'Israel amb el Líban Damasc LÍBAN SÍRIA 12 d’octubre: Israel ataca aeroports sirians a Damasc i Alep mar Mediterrani Haifa Natzaret 14 d’octubre: Els Estats Units envien un segon portaavions a l’est del Mediterrani Almenys 58 palestins han mort a Cisjordània Tel-Aviv CISJORDÀNIA Amman Jerusalem mar Mort Gaza FRANJA DE GAZA Beer Sheva ISRAEL 15 d’octubre: La frontera entre Egipte i Gaza continua tancada mentre els diplomàtics negocien per permetre que l'ajuda i els estrangers travessin el pas de Rafah JORDÀNIA EGIPTE

El pas de Rafah en xifres

Una carretera travessa de nord a sud la franja de Gaza, com una artèria vital, i desemboca al pas de Rafah, a la frontera amb Egipte. Per als 2,3 milions de palestins que viuen en aquest enclavament del Mediterrani, una autèntica presó a cel obert sota setge israelià des del 2007, el pas és l'únic contacte amb el món exterior que no està sota control exclusiu d'Israel. Egipte controla el pas, però tot i tothom que el creua requereix autorització d'Israel. Només els estrangers ho tenen una mica més fàcil, però sempre han de passar el control israelià.

Dies que ha estat tancat

Moviment de persones

Moviment de mercaderies En camions carregats

Direcció de les mercaderies Total des del 2008 en camions carregats

Tipus de mercaderies Total des del 2008

El conflicte entre Israel i Palestina

En el territori que fins llavors era el protectorat britànic de Palestina, Israel va proclamar el seu estat l'any 1948. La població palestina va ser massivament desplaçada a dos enclavaments: Gaza i Cisjordània, que Israel va ocupar l'any 1967. Segons el dret internacional Jerusalem té un estatut internacional, però tant els israelians com els palestins consideren que la seva capital oficial és Jerusalem, on es concentren monuments sagrats tant per als jueus com per als musulmans, a més dels cristians. Però a la pràctica la ciutat està dividida entre la part israeliana, a l'oest, i la Palestina, a l'est. Tel-Aviv és la capital administrativa d'Israel i Ramal·lah la de Cisjordània. La capital de la franja de Gaza és la ciutat de Gaza.

SITUACIO LÍBAN Nahariyya SÍRIA Haifa Tiberíades Natzaret Superfície: 20.770 km² Població: 9.187.000 (2020) Densitat: 442,32 hab./km² Jenín Nablus CISJORDÀNIA Tel-Aviv Ramal·lah Jericó Jerusalem Betlem mar Mort Hebron FRANJA DE GAZA Gaza Rafah Beer Sheva ISRAEL JORDÀNIA EGIPTE Superfície: 20.770 km² Població: 9.187.000 (2020) Densitat: 442,32 hab./km² LÍBAN Nahariyya Haifa Tiberíades Natzaret Jenín Nablus CISJORDÀNIA Tel-Aviv Jericó Ramal·lah Jerusalem Betlem FRANJA DE GAZA Hebron mar Mort Gaza Rafah Beer Sheva ISRAEL JORDÀNIA EGIPTE Superfície: 20.770 km² Població: 9.187.000 (2020) Densitat: 442,32 hab./km² LÍBAN Nahariyya Haifa Tiberíades Natzaret Jenín Nablus CISJORDÀNIA Tel-Aviv Ramal·lah Jerusalem Betlem FRANJA DE GAZA Hebron mar Mort Gaza Rafah Beer Sheva ISRAEL JORDÀNIA EGIPTE

Quina mida té el territori en disputa

Per copsar les dimensions de la regió en disputa, la podem comparar amb Catalunya. Israel (20.770 quilòmetres quadrats) és una mica més petit que tot el territori català (32.000 quilòmetres quadrats). Gaza seria equivalent al Maresme, amb la diferència que a la comarca catalana hi viuen aproximadament mig milió de persones i a la franja de Gaza s'hi amunteguen 2,2 milions de persones. A Cisjordània, que seria aproximadament com Girona, hi viuen 3,19 milions de palestins, però aquest territori palestí s'assembla cada cop més a un formatge de Gruyère. Els constants assentaments de colons israelians l'han anat reduint en els últims anys.

COMPARATIVA Girona 5.910 km² SÍRIA CATALUNYA 31.895 km² Cisjordània 5.860 km² Maresme 399 km² Gaza 360 km² JORDÀNIA ISRAEL 20.770 km² EGIPTE 40 km SÍRIA Cisjordània 5.860 km² Gaza 360 km² JORDÀNIA ISRAEL 20.770 km² 40 km EGIPTE Girona 5.910 km² CATALUNYA 31.895 km² Maresme 399 km² SÍRIA Cisjordània 5.860 km² Gaza 360 km² JORDÀNIA ISRAEL 20.770 km² 40 km EGIPTE Girona 5.910 km² CATALUNYA 31.895 km² Maresme 399 km²

La franja de Gaza

A la costa del Mediterrani prop de la frontera amb Egipte hi ha la franja de Gaza, que s'ha convertit en una presó a cel obert. Dels 2,2 milions de palestins que hi viuen més d'1,5 milions són refugiats que Israel va arraconar cap aquesta zona quan es va fundar. Una tanca de filats envolta tota la Franja excepte al nord, on hi ha un mur de formigó. Israel controla tots els passos d'entrada excepte el de Rafah, que connecta la Franja amb Egipte, que està sota control egipci amb supervisió de la UE. Gaza està sotmesa a un bloqueig que afecta l'entrada i sortida de persones i mercaderies des de l'any 2007, quan es va establir el govern de Hamàs després del seu triomf a les eleccions. Des del 7 d'octubre, tots els accessos estan tancats, la població no pot sortir i se'ls sotmet a un bloqueig total, sense subministrament d'electricitat, ni combustible, ni aliments ni aigua.

2 km Erez (control israelià) Beit Lahia Beit Hanun Jabalia Zona autoritzada per als pescadors (5,6 km) Ciutat de Gaza Nahal Oz Karni Dair al-Balah ISRAEL Passos fronterers Khan Iunis Persones autoritzades Mercaderies Tancats Rafah Mur de formigó EGIPTE Filats Sufa Zona d’exclusió Rafah (control egipci) Zona prohibida (100 m de la tanca) Aeroport (destruït el 2001) Zones poblades Kérem Xalom Passos fronterers Persones autoritzades Mercaderies Tancats Mur de formigó Filats Zona d’exclusió Zona prohibida (100 m de la tanca) Zones poblades Zona autoritzada per als pescadors (5,6 km) Dair al-Balah Khan Iunis Rafah EGIPTE Sufa Rafah (control egipci) Aeroport (destruït el 2001) Kérem Xalom Erez (control israelià) Beit Lahia Beit Hanun Jabalia Ciutat de Gaza Nahal Oz Karni ISRAEL 2 km Passos fronterers Persones autoritzades Mercaderies Tancats Mur de formigó Filats Zona d’exclusió Zona prohibida (100 m de la tanca) Zones poblades Zona autoritzada per als pescadors (5,6 km) Dair al-Balah Khan Iunis Rafah EGIPTE Sufa Rafah (control egipci) Aeroport (destruït el 2001) Kérem Xalom Erez (control israelià) Beit Lahia Beit Hanun Jabalia Ciutat de Gaza Nahal Oz Karni ISRAEL 2 km

Els atacs del 7 d'octubre

Els milicians de Hamàs van assaltar el mur i el centre de la tanca de la Franja en el seu atac sorpresa de dissabte passat. En poques hores, van entrar a diversos pobles israelians propers i van irrompre també en una rave on centenars de joves celebraven el Festival Supernova, en què van deixar un total de 1.200 israelians morts i milers de ferits.

Ashkelon Assalts al mur 2 km Atacs amb drons Presència de milicians Sderot GAZA Be'eri Festival Supernova Re’im Ofaqim Magen Assalts al mur Atacs amb drons Ashkelon Presència de milicians Sderot GAZA Be'eri Festival Supernova Re’im Ofaqim Magen Assalts al mur Atacs amb drons Ashkelon Presència de milicians Sderot GAZA Be'eri Festival Supernova Re’im Ofaqim Magen

La resposta d'Israel als atacs

Des de dissabte, Israel ha respost a la incursió de Hamàs amb bombardejos constants contra la franja de Gaza, que han impactat en mesquites, edificis d'habitatges, hospitals i escoles. Al seu torn, des de la Franja, diferents faccions palestines han llançat coets sobre poblacions israelianes, alguns ben a prop de Tel-Aviv i també del sud de Jerusalem.

Llançament de míssils al territori

LA RESPOSTA Tel-Aviv Coets palestins Coets israelians Gaza Rafah Tel-Aviv Coets palestins Coets israelians Gaza Rafah Tel-Aviv Coets palestins Coets israelians Gaza Rafah

Morts en el conflicte àrab-israelià

Aquesta última guerra entre Israel i Palestina s'ha cobrat en pocs dies més morts de civils israelians que en tota la història del conflicte. Per la part palestina, l'última invasió terrestre de l'exèrcit d'Israel el 2014, com a represàlia pel segrest de tres adolescents israelians per part de Hamàs, va deixar 2.329 morts en 49 dies.

Dades comparatives entre Israel i Palestina

Població en milions 5,9 9,2 Refugiats a altres països (El Líban, Síria o Jordània, entre d'altres) 5,4 Gaza i Cisjordània Israel Palestina La població de Gaza 1/2 de palestins tenen menys de 18 anys 53% de taxa de pobresa 46,6% de taxa d’atur Esperança de vida 83 anys Israel 73 anys Palestina PIB en milions de dòlars PIB per càpita 52.170 $ 488.500 3.663,9 $ 18.000 Població en milions 5,9 9,2 Refugiats a altres països (El Líban, Síria o Jordània, entre d'altres) 5,4 Gaza i Cisjordània Israel Palestina La població de Gaza 1/2 de palestins tenen menys de 18 anys 53% de taxa de pobresa 46,6% de taxa d’atur Esperança de vida Israel 83 anys 73 anys Palestina PIB en milions de dòlars 488.500 18.000 PIB per càpita 52.170$ 3.663,9$ Població en milions 5,9 9,2 Refugiats a altres països (El Líban, Síria o Jordània, entre d'altres) 5,4 Gaza i Cisjordània Israel Palestina La població de Gaza 1/2 de palestins tenen menys de 18 anys 53% de taxa de pobresa 46,6% de taxa d’atur Esperança de vida Israel 83 anys Palestina 73 anys PIB En milions de dòlars 488.500 18.000 PIB Per càpita 52.170$ 3.663,9$

