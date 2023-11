Alto el foc: Israel preveu alliberar avui 14 ostatges més a canvi de 42 presoners palestins

BarcelonaDesprés de 48 dies de guerra, gairebé 15.000 morts sota les bombes i 1,5 milions de desplaçats, l'alto el foc a Gaza ha entrat en vigor aquest divendres a les 7.00 h (les sis, hora catalana). Una treva temporal que, de moment, està previst que duri tan sols quatre dies i que, segons van pactar Israel i Hamàs, hauria de servir per alliberar 50 ostatges israelians a canvi de 150 presoners palestins. En el primer intercanvi Hamàs ha alliberat 13 ostatges israelians i 10 treballadors tailandesos i un filipí segrestats el 7 d'octubre, segons ha confirmat la Creu Roja. Israel ha alliberat 39 presos palestins, tots dones i menors, de la base militar on havien estat traslladats. Entre els israelians alliberats hi ha quatre criatures (d'edats compreses entre els 2 i els 9 anys), amb les seves mares i una dona de 85 anys. Pel que fa als presoners palestins, es tracta de 24 dones i 15 adolescents, la majoria dels quals eren a la presó esperant judici. Aquest dissabte està previst que Israel alliberi 42 presoners palestins més a canvi que Hamàs deixi en llibertat 14 ostatges israelians retinguts a Gaza.

L'operació, a través del Comitè Internacional de la Creu Roja i amb mediació de Qatar i d'Egipte, és complexa. Els israelians han estat traslladats a Egipte via el pas de Rafah i després han estat traslladats a Israel per ingressar en zones habilitades especialment en diversos hospitals, on s'han de trobar amb les seves famílies. Els ostatges tailandesos han estat enviats directament a Israel, on seran ingressats en un hospital. Unes hores més tard, Israel ha alliberat els presoners palestins des de les presons d'Ofer i Maskubyeh, sense mediació de cap organisme internacional. A la presó d'Ofer la policia israeliana ha atacat els familiars que els esperaven.

El primer ministre israelià, el conservador Benjamin Netanyahu, ha celebrat l'alliberament del primer grup d'ostatges i ha ratificat el seu compromís per treure de Gaza la resta dels captius, però alhora ha deixat clar que no renuncia a l'objectiu d'erradicar Hamàs: "Cadascun d'ells és tot un món. El retorn dels segrestats és un dels objectius de la guerra. Estem compromesos amb tots els objectius de la guerra. Estem compromesos amb el retorn de tots els ostatges", ha dit en un comunicat. El que no queda clar és com es fan compatibles aquests dos objectius.

El periodista israelià Gideon Levy escrivia a Haaretz que "el sentiment dels israelians és molt clar i generalitzat: volen el retorn de tots els ostatges a qualsevol preu, excepte alguns grups d'ultradreta... i això vol dir ampliar l'alto el foc, perquè tothom entén que el que no es pot fer és tornar a la guerra amb la mateixa intensitat i esperar més acords".

La treva, que es podria ampliar fins a un màxim de deu dies si les milícies palestines deixen anar més ciutadans israelians segrestats, també ha servit per donar un petit respir a la població de Gaza, amb l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. Segons l'oficina d'ajuda humanitària de l'ONU, avui hi ha pogut entrar el comboi més important d'ajuda humanitària des de l'inici de la guerra. En concret són 137 camions amb materials i 129.000 litres de combustible.

"Centenars de milers de persones han rebut aliments, aigua, subministraments mèdics i altres productes essencials", han dit en un comunicat. També han recordat que els equips humanitaris de l'ONU i els seus socis continuaran "incrementant les operacions humanitàries en els pròxims dies per cobrir les necessitats de la població de Gaza".

Mentrestant, molts ciutadans de Gaza desplaçats al llarg de la Franja han aprofitat l'aturada dels bombardejos per tornar cap a casa al nord, segons Al-Jazeera. "Podem recuperar una mica la nostra ànima", explica Khaled Loz, un dels testimonis recollits per la cadena, i afegeix que la primera cosa que intentarà fer és dormir: "És el primer que vull fer. Estic cansat dels bombardejos constants", explica. Però la sensació de cert alleujament per l'aturada dels bombardejos podria durar poc.

בשעה האחרונה שלפני הפסקת האש, כוחות צה"ל השמידו תוואי מנהרות תת קרקעיות ומספר פירי מנהרות במרחב בית החולים שיפאא'. כך זה נראה ונשמע: pic.twitter.com/FHabuf2C6r — almog boker (@bokeralmog) 24 de noviembre de 2023

Abans que arrenqués la treva, de fet, Israel va intensificar els bombardejos sobre la Franja. Aquest dijous les autoritats de Gaza informaven de més de 200 morts en 24 hores i els atacs han continuat aquesta nit i fins ben bé al començament oficial de la treva. Ho testimonia un vídeo d'Almog Boker, reporter de la cadena israeliana Channel 13, on es poden veure soldats israelians celebrant el llançament de bombes sobre l'enclavament palestí durant l'última hora abans de l'entrada en vigor de l'alto el foc. Hezbol·lah, que s'ha adherit a la treva, també va aprofitar per llançar fins a 22 atacs contra el nord d'Israel en les hores prèvies a l'aturada de la guerra.

És molt probable que les xifres oficials de morts a Gaza es disparin durant la treva, ja que es calcula que hi ha unes set mil persones sota les runes dels edificis, que no han pogut ser rescatades. Les autoritats de Gaza alerten des de fa dies que no poden continuar comptant els morts i des de dimecres la xifra oficial és de 14.532, incloses més de 6.000 criatures. Entre els desapareguts hi ha 4.700 menors.

Amb tot el sistema sanitari i d'emergències pràcticament destruït, i amb els bombardejos constants, ningú ha pogut acudir a moltes cases bombardejades. És el cas de Saif Sobhi, que aquest vespre explicava a l'ARA que intentaria arribar-se a casa del seu avi, que va ser atacada fa uns dies: "Ningú hi ha pogut anar a treure els cossos". Al preguntar-li sobre si aprofitarà la treva per anar cap al sud, com ordenen les autoritats israelianes, respon amb un sospir: "El sud serà el pròxim objectiu de la invasió terrestre, no té sentit que marxem de casa".