Detingut per temptativa d'homicidi un jove per llançar pirotècnia a un helicòpter de la policia

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns tres joves per incidents en les mobilitzacions de fa una setmana. A un dels arrestats li atribueixen un delicte de temptativa d'homicidi i també un de desordres públics per llançar pirotècnica a un helicòpter de la policia catalana durant la concentració de dimecres passat a Barcelona. Segons la policia, que ha identificat el jove amb les imatges de la investigació, aquella nit es van produir almenys cinc llançaments de petards a l'helicòpter. Pel que fa als altres dos joves que els Mossos han identificat i arrestat, un noi i una noia, els atribueixen un delicte de desordres públics en la concentració de dilluns passat a l'aeroport del Prat. Totes tres detencions s'han fet a la demarcació de Barcelona.

D'aquesta manera, ja són 202 els arrestats pels Mossos i la Policia Nacional des de dilluns de la setmana passada. Abans de les tres detencions d'avui, hi havia 199 persones arrestades: 157 pels Mossos, 34 per la Policia Nacional i vuit per les policies locals. Sense comptar les tres d'aquest dilluns, 92 detencions han sigut a la demarcació de Barcelona, 27 a la de Girona, 43 a la de Lleida i 37 a la de Tarragona. Pel que fa als agents lesionats, inclosos en el balanç policial, han sumat 289: 154 dels Mossos, 134 de la Policia Nacional i un de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La majoria han sigut a Barcelona (236), seguit de Girona (19), Lleida (17) i Tarragona (17).

Fins aquest diumenge al vespre, 104 persones havien passat a disposició judicial: 43 a Barcelona, 18 a Girona, 30 a Lleida i 13 a Tarragona. 28 han entrat a la presó preventivament i 76 han quedat en llibertat provisional, la majoria amb el passaport retirat i la prohibició d'assistir a manifestacions o aproximar-se als llocs dels aldarulls. Pel que fa a aquest dilluns, 25 persones més han passat a disposició judicial a Barcelona. Totes han quedat en llibertat provisional i 13 amb les mesures, per exemple, de no participar en mobilitzacions.

En general, tots els procediments estan oberts per delictes de desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, danys i lesions. En les interlocutòries que dicten la presó provisional a tres dels detinguts a Barcelona, el jutjat va prendre la decisió per l'atac a un agent de la Policia Nacional en estat molt greu.