Un ARA per degustar amb Ferran Adrià

Si la tècnica ho permetés, el diari del dia 9 de desembre hauria d’estar imprès amb tinta de calamar. L’ARA està preparant un número especial amb Ferran Adrià que explorarà el món de l’alimentació des de múltiples vessants. Serà un diari molt especial, que gairebé es podrà assaborir, perquè estarà il·lustrat quasi exclusivament amb imatges de productes. De manera que on habitualment hi ha les fotografies que acompanyen les notícies, hi figuraran imatges de productes frescos que funcionaran a la manera de bodegons fotogràfics, una figura artística versàtil que històricament ha servit per representar moltes coses: la vanitat, l’opulència, el poder, l’efímer...

L’exemplar d’aquell dia s’obrirà amb un dossier que inclourà la crònica d’una singular visita que vam poder fer amb Ferran Adrià a Mercabarna, al costat d’un perfil del cuiner, centrat en la feina de la Bullipèdia, aquesta obra a través de la qual el xef vol sintetitzar tot el coneixement que va aplicar al seu mític restaurant. També hi haurà una doble pàgina dedicada al pa amb tomàquet: es pot descompondre tot el que intervé en aquesta simple combinació. Perquè quan es parla de cuina es parla de més coses que de producte i elaboració: l’arrel és l’experiència sensitiva i la percepció. El dossier continua amb reportatges dedicats als gustos i les aromes i es tanca amb una crònica de l’últim menú de degustació del Bulli: un recorregut per diferents sensacions que, d’altra banda, no és diferent del que proposa un diari quan ofereix un relat concret de l’actualitat, ple de contrastos i concatenacions.

Reportatges ‘ad hoc’

Pel que fa al gruix del diari, les notícies aniran salpebrades, al costat, d’una sèrie de reportatges de tema culinari. Cada secció aportarà una peça que explora un angle d’aquesta suculent matèria. Esports explicarà l’alimentació dels professionals d’elit i com poden servir de guia per a una bona dieta. Política revelarà què es va menjar als restaurants on es van cuinar grans pactes polítics: des de les menges del Majestic quan CiU i el PP van acordar el suport a la investidura de José María Aznar fins a les patates xips i coca-coles compartides per Zapatero i Mas quan tancaven la negociació de l’Estatut. Cultura i Mèdia també buscaran la connexió culinària amb la creació. “La cuina és la primera cultura”, subratlla Ferran Adrià. A Estils es tractarà sobre el museu obert a Malmö (Suècia) que, amb el nom de Disgusting Food Museum, reflexiona sobre el que ens agrada i el que no, depenent del nostre bagatge, una qüestió que per a Adrià no és menor. Ho té clar: “No hi ha menjar estrany, de fet, sinó gent estranya”.