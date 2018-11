M80 tanca i serà substituïda per Los 40 Classic

L'emissora M80 Radio deixarà d'emetre aquest dimecres a les 18.40 h. A partir d'aquest moment, les seves freqüències seran ocupades per una nova emissora, Los 40 Classic, que, segons el grup Prisa, oferirà una programació basada en "els grans èxits que Los 40 ha generat al llarg de la seva història, amb especial focus en les dècades dels 80 i els 90, i amb una presència notable de pop espanyol amb grups d'aleshores que continuen avui 'a la carretera' gràcies al seu esplendor a Los 40 Principales".

D'aquesta manera, Prisa agrupa sota una sola marca, Los 40, la seva emissora dedicada a difondre els grans èxits musicals del moment i la reservada als temes clàssics. Alhora, aquesta desplaça el seu centre d'atenció per deixar de banda la música dels 70 i centrar-se en els 80 i els 90. L'objectiu és acostar-se a un públic que, per edat, ha deixat d'escoltar Los 40, però que no trobava a M80 la música que l'havia acompanyat durant aquella època. Segons Prisa, la nova emissora es dirigeix a un públic "més adult" que "busca els números 1 de la seva vida nascuts a Los 40, sigui quina sigui la seva generació".

"El detonant del naixement de Los 40 Classic és el convenciment que hi ha generacions senceres de radiooients que han crescut amb grans vincles emocionals amb la marca Los 40, així com el potencial de mercat que té la música i la cultura generada en l'anomenada edat d'or de la ràdio musical a Espanya, que aniria des de mitjans dels 80 fins a finals dels 90", argumenta l'empresa.

Per impulsar el llançament de la nova oferta, Prisa dona la possibilitat als oients de decidir quina hauria de ser la primera cançó que soni a Los 40 Classic: serà la més votada d'una llista de 40 èxits musicals seleccionats per la cadena.

L'origen de M80 Radio es remunta a l'estiu del 1981, quan es va posar en marxa Radio 80, propietat d'Editorial Católica. Tres anys més tard aquesta emissora musical va ser adquirida per Antena 3 Radio, que la va transformar en Radio 80 Serie de Oro. El 1993 Antena 3 Radio va passar a formar part del grup Prisa, que va fusionar Radio 80 amb Radio Minuto, una emissora musical barcelonina, fundada a principis dels 80, que ja es dedicava a recuperar clàssics. La unió de les dues emissores va donar lloc a M80 (un nom que adoptava la M de Radio Minuto i el 80 de Radio 80). Des de llavors, pels seus micròfons hi havien passat professionals com Joaquín Luqui, Alfons Arús, Pablo Motos o Gomaespuma. Precisament el gener d'aquest any s'havia commemorat el 25è aniversari del naixement d'aquesta ràdio.

Des de fa uns anys, M80 havia anat perdent audiència, i l'últim EGM (corresponent al juny d'aquest any) li atorgava 447.000 oients a Espanya, de manera que la situava com la vuitena emissora musical més escoltada.